Magaly Medina acusa a Reimond Manco de traicionar a su esposa: “Traicionó la confianza, eso ya es infidelidad”

Magaly Medina se muestra decepcionada de Reimond Manco tras informe y lanza duras críticas sobre su comportamiento.

El escándalo que rodea a Reimond Manco sigue generando reacciones, y una de las más contundentes ha sido la de Magaly Medina. La periodista no solo analizó el informe presentado por una joven identificada como Maydiel, sino que también hizo una autocrítica pública sobre la confianza que alguna vez depositó en el exdeportista.

Magaly Medina admite decepción tras informe sobre Reimond Manco

Durante su programa, la conductora recordó que en el pasado apostó por una imagen renovada de Manco, a quien incluso invitó a sus espacios televisivos y digitales convencida de que había dejado atrás los escándalos.

“Yo le creí”, expresó con firmeza, aludiendo a la percepción que tenía del exfutbolista como un hombre enfocado en su familia y en su estabilidad emocional.

Sin embargo, tras la difusión del reportaje, esa imagen cambió por completo. Magaly cuestionó las decisiones que, según el informe, habría tomado Manco, planteando una reflexión directa sobre las consecuencias personales.

“¿Qué hace que un hombre arriesgue su paz familiar, la estabilidad de un hogar, sus hijos, su esposa…?”, lanzó, visiblemente impactada.

Cuestionamientos por chats y supuestas justificaciones

La conductora también criticó lo que se mostró en el reportaje, especialmente las conversaciones de carácter íntimo que, presuntamente, el exjugador mantenía mientras su pareja dormía.

“Mientras su esposa está dormida, él está enviando ese tipo de contenido y pidiendo lo mismo”, señaló, evidenciando su desaprobación.

Además, hizo referencia a las explicaciones que, según el testimonio, habría dado Manco para justificar su comportamiento.

“Decía que tenía un matrimonio open, que nadie le revisaba el celular y que borraba todo”, comentó, cuestionando la naturalidad con la que se habría manejado la situación.

Para Magaly Medina, no se trata de un tema menor. Fue enfática en señalar que este tipo de conductas ya constituyen una falta grave dentro de una relación.

“Todo eso ya es traición, ya es infidelidad”, afirmó.

Impacto en la familia y advertencia final

Más allá del escándalo mediático, la conductora puso el foco en las consecuencias emocionales, especialmente para la esposa del exfutbolista, Lilia Moretti.

Según indicó, este tipo de situaciones rara vez permanecen ocultas, más aún cuando se trata de figuras públicas expuestas constantemente.

Magaly dejó entrever que la confianza dentro del entorno familiar habría sido clave en este caso, lo que hace aún más delicado el impacto de las revelaciones.

“Es mejor saber la verdad, sobre todo cuando se trata de alguien en quien confías”, concluyó.