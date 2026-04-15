Veterinaria NIEGA relación abierta con Gustavo y arremete contra Maju: “Que no se meta conmigo”

    La polémica alrededor de Gustavo Salcedo sigue sumando capítulos, y esta vez fue María Pía Vallejos quien decidió hablar sin filtros. La joven fue interceptada por las cámaras de 'Amor y Fuego' y no dudó en responder directamente a Maju Mantilla, en medio de versiones cruzadas sobre el vínculo que mantiene con el empresario.

    María Pía Vallejos responde sin rodeos a Maju Mantilla

    Desde el inicio, la veterinaria dejó en claro que no tiene intención de entrar en polémicas innecesarias, pero sí de marcar su posición frente a lo que considera una situación incómoda.

    “Gustavo ya fue claro en lo que dijo y nada más”, expresó, evitando profundizar en comentarios externos.

    Sin embargo, cuando fue consultada directamente por las declaraciones de Maju Mantilla, su tono cambió y lanzó un mensaje contundente: “Lo que diga la señora no tengo nada que opinar, ella puede decir lo que quiera... pero que no se meta conmigo, confío en Gustavo y nada más... la señora no tiene por qué meterse conmigo, mi vínculo es con Gustavo... si ella quiere pedir algún tipo de aclaración que se lo pida a Gustavo, no tiene por qué estar dando ese tipo de mensajes a nivel nacional, invalidándome porque eso es lo que he sentido”.

    Con estas palabras, Vallejos dejó claro que no está dispuesta a involucrarse en un conflicto mediático y que su relación se limita exclusivamente a Salcedo.

    “No es una relación abierta”: aclara rumores

    Otro de los puntos que quiso precisar fue la naturaleza de su vínculo con el empresario, descartando versiones que circulaban en redes y programas de espectáculos.

    “No es ninguna relación abierta no es ninguna relación de tres, yo jamás me prestaría... cada uno tiene el derecho de opinar, pero al final quien está en esta situación es Gustavo y yo... nada queremos que pase esto y disfrutar de esa etapa bonita que estamos viviendo”.

    La declaración busca poner fin a las especulaciones sobre un posible triángulo amoroso, reafirmando que su relación es exclusiva.

    Saliente de Gustavo Salcedo lanzó indirecta que remeció las redes: “Soy una persona segura”

    Finalmente, María Pía Vallejos dejó entrever su postura frente a quienes cuestionan su rol en esta historia. Con una frase que muchos interpretaron como una indirecta, reafirmó su seguridad personal: “Qué crees, tú qué opinas o te parece que yo voy a estar detrás de un chico, yo creo que no... soy una persona segura de sí misma... no creo que voy a estar detrás de alguien y nada, hay cosas que no se necesitan explicar tanto”.

    Sus declaraciones no solo marcaron distancia, sino que también dejaron claro que, al menos por ahora, no piensa dar un paso atrás en esta relación que sigue dando de qué hablar en la farándula peruana.

    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

