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Famosa actriz sufre fuerte accidente de tráfico junto a sus cuatro hijos: fueron llevados de emergencia al hospital

Una reconocida actriz sufrió un fuerte accidente de tránsito junto a sus hijos y amigos; todos fueron trasladados de emergencia al hospital.

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    Famosa actriz sufre fuerte accidente de tráfico junto a sus cuatro hijos: fueron llevados de emergencia al hospital
    La actriz Tori Spelling es hospitalizada junto a sus hijos tras sufrir un accidente de tráfico.
    Famosa actriz sufre fuerte accidente de tráfico junto a sus cuatro hijos: fueron llevados de emergencia al hospital

    Alerta en Hollywood. La actriz Tori Spelling, recordada por su papel como Donna Martin en Beverly Hills, 90210, se encuentra en proceso de recuperación tras sufrir un accidente automovilístico en California. El hecho ocurrió el jueves 2 de abril en Temecula, cuando la artista viajaba con siete menores —cuatro de sus hijos y tres amigos—. Según reportes, otro vehículo habría impactado su auto tras pasarse una luz roja, generando gran preocupación.

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    ¿Qué le pasó a la actriz Tori Spelling?

    Tras el impacto, la actriz Tori Spelling y los menores fueron trasladados a un centro médico en tres ambulancias, donde recibieron atención por cortes, contusiones y posibles conmociones. El Departamento del Sheriff de Riverside informó que el accidente ocurrió el 2 de abril a las 5:44 p.m., en Rancho California Road, donde hallaron dos vehículos dañados.

    Tori Spelling, estrella de &#039;Beverly Hills, 90210&#039;, fue hospitalizada junto a cuatro de sus hijos.
    Tori Spelling, estrella de 'Beverly Hills, 90210', fue hospitalizada junto a cuatro de sus hijos.

    Aunque inicialmente no se reportaron hospitalizaciones, luego se confirmó que la artista y cuatro de sus hijos sí fueron llevados al hospital. No hubo arrestos y el caso sigue en investigación. Según TMZ, la rápida reacción de la actriz ayudó a reducir el impacto. Horas después, todos fueron dados de alta y continuaron recuperándose en casa.

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    ¿Quién es Tori Spelling?

    Tori Spelling es una reconocida actriz estadounidense que alcanzó gran popularidad por su papel de Donna Martin en la icónica serie Beverly Hills, 90210, una de las producciones juveniles más influyentes de los años 90. A lo largo de su trayectoria, también participó en películas como Scary Movie 2 y protagonizó el reality Tori & Dean: Home Sweet Hollywood junto a su exesposo Dean McDermott.

    Además de su faceta actoral, ha incursionado como escritora, publicando seis memorias, una de ellas incluida en la lista de best sellers del New York Times. Nacida en Los Ángeles, es hija del productor Aaron Spelling y de la autora Candy Spelling.

    &#039;Beverly Hills, 90210&#039;.
    'Beverly Hills, 90210'.
    SOBRE EL AUTOR:
    Famosa actriz sufre fuerte accidente de tráfico junto a sus cuatro hijos: fueron llevados de emergencia al hospital
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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