Paolo Guerrero puso en APRIETOS a Beto Ortiz e hizo TREMENDA revelación: "Yo fui tu amor platónico, tú me lo dijiste"
El encuentro que nadie veía venir… pero que terminó regalando uno de los momentos más divertidos del streaming peruano. Paolo Guerrero y Beto Ortiz se cruzaron en el programa 'MVP de +QTV' y el resultado fue puro show.
Todo empezó con una frase que dejó a todos en shock (y riendo). El ‘Depredador’, sin filtros, soltó: “Yo siempre fui tu amor platónico, tú me lo dijiste. Tú me dijiste tal cual”.
La reacción de Beto fue inmediata: una carcajada y una respuesta igual de picante. “Eso tendría que decirlo yo, no tú”.
El momento no solo sorprendió, sino que evidenció la confianza —y química— entre ambos, que rápidamente convirtió la entrevista en un intercambio cargado de ironía y recuerdos.
Paolo puso en aprietos a Beto Ortiz, pero esté supo responderle
Lejos de quedarse callado, el periodista aprovechó para traer al presente una versión poco conocida del futbolista: “Pero en ese tiempo tú eras tímido, chupado, pero ahora eres conductor de televisión. Te daba roche, te incomodaba, no se te podía someter a un acoso”.
La conversación tomó un giro más reflexivo cuando Guerrero explicó por qué siempre tuvo interés en conversar con Ortiz. Según contó, valoraba mucho la mirada que el periodista tenía sobre él, incluso sin ser un fanático del fútbol.
“Creo que Beto tenía un concepto de mí increíble que apreciaba mucho porque tenía un aficionado no al fútbol, pero se trataba de mí y yo me decía: ¿por qué no lo puedo conocer y hacer una entrevista?”, señaló.
La pregunta incómoda que encendió el debate
Ya en confianza, Paolo no dudó en ir más allá y preguntarle directamente cuándo cambió su percepción sobre él, especialmente cuando empezaron las críticas.
Fiel a su estilo, Beto Ortiz respondió sin suavizar nada: “Es amor serrano. No, yo creo que es que los roles que te han tocado no han sido futbolísticos y mi trabajo como periodista es ser antipático, ácido, odioso”.
Entre bromas, indirectas y verdades incómodas, la entrevista dejó claro que cuando dos personajes así se juntan… el resultado no pasa desapercibido.