‘La Manada’ retrasa su retorno hasta después de Semana Santa y llueven los cuestionamientos

'La Manada' retrasa su regreso y desata críticas en redes. Fans cuestionan falta de claridad tras polémicas con Mario Irivarren .

Seguidores de 'La Manada' esperán con ansias el regreso del polémico trío.

Seguidores de 'La Manada' esperán con ansias el regreso del polémico trío.

El esperado retorno de 'La Manada' terminó convirtiéndose en una nueva fuente de frustración para sus seguidores. Aunque muchos contaban los días para ver nuevamente al equipo en pantalla este lunes 30 de marzo, la producción sorprendió con un anuncio que cambió por completo los planes… y encendió las redes sociales.

La comunidad digital, que aguardaba el regreso tras semanas de controversias, reaccionó con molestia ante lo que consideraron una comunicación poco clara.

La Manada retrasa su regreso y desata críticas en redes

A través de su cuenta oficial de Instagram, el programa confirmó que no volvería en la fecha que muchos daban por segura. El mensaje, con tono irónico, no cayó nada bien entre los fans:

“¿Pensaban que volvíamos este lunes? Bueno... dijimos lunes, pero no cuál. Volvemos después de Semana Santa. Nos vemos pronto”.

Lejos de calmar los ánimos, la publicación generó una ola de comentarios negativos. Usuarios cuestionaron la falta de precisión y acusaron al equipo de jugar con la expectativa de la audiencia.

Entre las reacciones más contundentes, destacaron mensajes como: “Soy fan del programa a muerte, pero esto es una burla para todos sus fanáticos verdaderos, tengan más consideración con los que lo siguen en verdad”. Otros fueron más directos: “Dijeron próximo lunes, la verdad es que 0 compromiso. Siempre hacen lo mismo”.

El descontento no solo apuntó a la fecha, sino también a la percepción de desorganización interna y pérdida de credibilidad del programa.

La polémica detrás de la pausa del programa

El contexto no es menor. La ausencia de La Manada se da tras una serie de situaciones que golpearon la imagen del espacio, especialmente por la controversia que involucró a Mario Irivarren, quien fue captado en un yate en Argentina besando a varias mujeres, pese a mantener una relación con Onelia Molina en ese momento.

Este episodio no solo generó críticas externas, sino que también habría impactado en la dinámica interna del programa.

Días antes, el 24 de marzo, Laura Spoya y Gerardo Pe ya habían adelantado que el equipo necesitaba hacer una pausa para replantear el rumbo del espacio.

“Somos bastante conscientes que ante todos los acontecimientos que han pasado, se ha generado una clara crisis que debemos aceptar en torno a nuestro programa”, expresó Spoya durante una transmisión.

La conductora también fue enfática en que no bastan las palabras para recuperar la confianza del público: “También comprometernos en recuperar la confianza que quizá se pueda haber visto resquebrajada por todo el contexto que ha sucedido. Y esto tiene que ser con acciones”.

El objetivo, según explicaron, es reorganizar el formato, revisar los contenidos y redefinir el rol de los conductores, con la intención de regresar con una propuesta renovada.

Una audiencia dividida, pero expectante

Aunque el malestar es evidente, no todos han dado la espalda al programa. Algunos seguidores aseguran que esperarán su regreso, aunque exigen mayor claridad y respeto hacia la comunidad.

Comentarios como “Gerardo sal de ahí, eres el único bueno que queda” o “Ojalá tengan más consideración por nosotros” reflejan el desgaste en la relación entre el programa y su público más fiel.