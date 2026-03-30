Jesús Alzamora rompe su silencio sobre su infidelidad a María Paz Gonzales en Colombia: “Le pedí perdón de rodillas”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Jesús Alzamora rompió su silencio casi dos años después del ampay que lo involucró en Colombia en 2024. A través de 'Magaly TV La Firme' se difundieron imágenes donde se le veía besando a otra mujer en una discoteca durante una despedida de soltero. En una reciente entrevista con Milagros Leyva, el actor contó cómo esta situación generó una crisis matrimonial con su esposa María Paz Gonzales-Vigil y cómo enfrentaron juntos la difícil experiencia.
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Jesús Alzamora habla por primera vez de su infidelidad en Colombia
Durante la entrevista, la periodista no dudó en preguntarle al actor sobre la polémica de hace dos años relacionada con las imágenes comprometedoras con otra mujer. “¿Por qué rayos le sacaste la vuelta?”, cuestionó Milagros Leiva a Jesús Alzamora, luego de que él llenara de elogios a María Paz Gonzales-Vigil. “Es muy curioso cuando dicen que un hombre de alguna manera busca en su esposa a su madre. Encuentro en ella un amor, una calma. Cuando conocí a Paz, había en ella una bondad, una benevolencia que hizo que yo me derrita ahí”, respondió el mago.
El actor peruano dejó entrever que en aquel momento él y María Paz atravesaban una crisis matrimonial que involucraba a terceras personas, aunque asumió toda la responsabilidad del hecho. “Tuvimos una crisis familiar de la que mucha gente no se enteró. Yo cometí un error muy claro, gravísimo. Apenas lo hice (la infidelidad), volví y se lo dije en su cara. Y le pedí perdón de rodillas como un perro. Nunca más (la engañé). Además, había un contexto que ella y yo sabíamos. Además, la naturaleza de la crisis era una muy particular que yo no la voy a contar aquí porque involucra a otras personas, no es mi intención meterme y aparte porque no me quiero excusar, prefiero que me caiga a mí como debe ser y punto”, manifestó.
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Jesús Alzamora revela cómo superó la crisis con María Paz
Jesús Alzamora, recordado por su papel en ‘Al fondo hay sitio’, contó que tras confesarle a María Paz Gonzales-Vigil lo sucedido en Colombia, atravesaron semanas difíciles, pero lograron superar la crisis y reconciliarse. El actor asegura que la confianza entre ellos se mantiene intacta. “¿Y tú crees que Paz realmente confía en ti?”, preguntó Leyva, a lo que respondió: “Sí, 100%, porque fue parte de la conversación. Al manejar todo a puertas cerradas, antes de que surgiera el chisme, nuestro matrimonio salió más fortalecido. Hoy estamos en nuestro mejor momento desde aquel episodio ocurrido en 2023, que se hizo público en 2024”.