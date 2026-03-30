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Farándula - GIRO IMPACTANTE: Revelan discusión que habría tenido Manolo Rojas antes de sufrir infarto, según reportero

Captan a Mario Irivarren viajando con popular actriz y ella brinda declaraciones por si estarían en saliditas

Mario Irivarren se fue de viaje tras ser ampayado engañando a su expareja Onelia Molina.

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    Captan a Mario Irivarren viajando con popular actriz y ella brinda declaraciones por si estarían en saliditas
    Captan a MARIO IRIVARREN viajando con popular ACTRIZ y ella brinda declaraciones por si estarían en SALIDITAS: “¿Él y yo”? | Creditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / América
    Captan a Mario Irivarren viajando con popular actriz y ella brinda declaraciones por si estarían en saliditas

    Mario Irivarren optó por mantenerse en silencio luego de su separación con Onelia Molina, tras confirmarse su infidelidad en el ampay que protagonizó en Argentina. Aunque recientemente regresó al Perú tras un viaje a Colombia, volvió a llamar la atención al realizar una nueva escapada, esta vez acompañado por una reconocida actriz.

    Viaje a Paracas genera sorpresa

    En la última emisión de Amor y Fuego se difundieron imágenes del exchico reality viajando al sur, específicamente a Paracas. Sin embargo, lo que más sorprendió fue que no estaba solo, sino junto a Ximena Hoyos, con quien incluso se hospedó en un conocido hotel de la zona.

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    Al ser consultada por este viaje, la actriz aclaró que todo surgió de manera espontánea y que no estuvieron solos. “Fue un plan de la nada. Me preguntó qué planes el fin porque sí somos amigos, sí hablamos y todo; y yo le dije: ‘Si quieres ir a Paracas, vamos con Raúl'”, explicó. Además, restó importancia a las especulaciones: “No veo nada de malo y también obviamente pensé: ‘A Mario lo siguen pero hasta el baño, ¿me seguirán? Ya pues, no tenemos nada que ocultar”. Finalmente, descartó cualquier vínculo sentimental: “¿Mario y yo? Imposible, imposible, no”.

    La reacción de Onelia Molina

    Por su parte, Onelia Molina también ha dado de qué hablar tras revelar en su pódcast Doble Sentido que decidió hacer cambios en su habitación como parte de una nueva etapa. "Hoy empecé a cambiar todo en mi cuarto y es algo que me ha dado tranquilidad y me ha puesto feliz", comentó.

    La influencer incluso contó que se deshizo de varios objetos relacionados con su expareja. "La señora limpió el cuarto y hoy día hice nuevos estantes. Me aloqué… boté cosas que no servían, rompí fotos, esas cositas chau… estoy regalando peluches, es más, los voy a traer para sortearlos", dijo entre risas, dejando claro que busca cerrar ese capítulo de su vida.

    SOBRE EL AUTOR:
    Captan a Mario Irivarren viajando con popular actriz y ella brinda declaraciones por si estarían en saliditas
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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