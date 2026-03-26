La Casa de la Comedia anuncia CIERRE DEFINITIVO tras ser víctimas de extorsión: “Nos duele…”

La Casa de la Comedia anuncia su cierre definitivo tras ser víctima de extorsión y conmueve con emotivo mensaje de despedida a sus seguidores.

La Casa de la Comedia denunció extorsión en más de una ocasión.

La Casa de la Comedia denunció extorsión en más de una ocasión.

El mundo del entretenimiento peruano atraviesa un momento delicado tras el anuncio inesperado de La Casa de la Comedia, uno de los espacios humorísticos más seguidos en redes. El proyecto confirmó el cese definitivo de sus actividades luego de enfrentar una situación de extorsión que, según indicaron, se volvió imposible de manejar.

La noticia generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes lamentaron la abrupta despedida de un formato que había logrado consolidar una comunidad fiel.

La Casa de la Comedia cierra sus puertas tras grave caso de extorsión

A través de un comunicado oficial difundido en sus plataformas digitales, el equipo explicó que la decisión responde a un contexto que pone en riesgo la integridad de quienes forman parte del proyecto.

“Con profunda tristeza, les informamos que suspendemos de manera definitiva nuestras actividades. Esta decisión se debe a la situación de extorsión que venimos enfrentando, la cual ha llegado a un punto insostenible. Hoy debemos priorizar la seguridad de todo nuestro equipo y de nuestro público”, señalaron.

La Casa de la Comedia lanzó comunicado.

El mensaje deja en evidencia la gravedad del escenario, en el que la seguridad se convirtió en un factor determinante para detener sus presentaciones y grabaciones.

Más allá del cierre, el equipo también quiso despedirse de su audiencia con palabras cargadas de emoción, recordando el vínculo construido a lo largo del tiempo.

“Nos duele cerrar este capítulo donde formamos una familia junto a ustedes. Gracias por cada risa, cada mensaje y por acompañarnos durante todo este tiempo. Nos llevamos su cariño como nuestro mayor logro”, expresaron.