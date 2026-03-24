Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Querido youtuber QUEDA EN SHOCK al descubrir que fue AMANTE de un famoso futbolista

Victoria Ruffo reacciona a la falsa noticia sobre su muerte y revela inesperada reacción de sus hijos: “Nadie me habló”

Victoria Ruffo tomó con humor el rumor de su muerte y hasta bromeó con su herencia, dejando claro que no le dejará nada a Eugenio Derbez.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Victoria Ruffo reacciona a la falsa noticia sobre su muerte y revela inesperada reacción de sus hijos: “Nadie me habló”
    Victoria Ruffo se pronuncia a los rumores de su presunta muerte. | Composición Wapa
    Victoria Ruffo reacciona a la falsa noticia sobre su muerte y revela inesperada reacción de sus hijos: “Nadie me habló”

    Victoria Ruffo volvió al centro de la atención mediática luego de que un rumor sobre su supuesta muerte se viralizara rápidamente en redes sociales. La noticia falsa generó preocupación entre sus seguidores y la llevó a pronunciarse públicamente.

    El contenido, difundido como si fuera real, logró posicionarla entre las principales tendencias digitales, en medio de la confusión provocada por un video que simulaba ser un informe informativo auténtico.

    wapa.pe

    LEE MÁS: El contundente mensaje de Austin Palao tras la traición de su hermano Said contra Ale Baigorria

    Victoria Ruffo se pronuncia a los rumores de su presunta muerte

    El rumor sobre la falsa muerte de Victoria Ruffo surgió en TikTok desde la cuenta @jose78893, donde se afirmó que habría fallecido en un hospital de la Ciudad de México. También se mencionó una supuesta hospitalización previa, información que resultó completamente falsa y generó confusión.

    Lejos de dejar pasar la situación, Victoria Ruffo optó por responder a los rumores y lo hizo con su característico sentido del humor. Al ser consultada por la prensa, dejó claro que no toma en serio estas versiones y reaccionó entre risas: "¿A poco? ¿Y se alegraron o se entristecieron?", según declaraciones recogidas por Sale el Sol, minimizando así la información falsa.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¡Tragedia en carretera! Querida actriz es encontrada sin vida al interior de un autobús: este fue su último mensaje en redes

    En esa línea, la actriz también fue enfática al asegurar que este tipo de comentarios no le afectan: "Me vale gorro, aquí estoy vivita y coleando", expresó con total tranquilidad. Sin embargo, reconoció que este tipo de noticias puede generar preocupación en otros: "Sí te angustia, sí te aflige y si estás mala, imagínate la diabetes".

    Durante la misma conversación, la conocida ‘Reina de las telenovelas’ reveló que ni sus familiares ni amigos cercanos se comunicaron con ella, lo que dio paso a una broma con tono irónico: "Nadie me habló, o sea que si me llego a morir nadie se va a enterar". Incluso mencionó a su esposo, Omar Fayad, actual embajador de México en Noruega: "Tampoco me llamó. Ha de haber estado bien contento", comentó fiel a su estilo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Victoria Ruffo reacciona a la falsa noticia sobre su muerte y revela inesperada reacción de sus hijos: “Nadie me habló”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Said Palao toma radical decisión en medio de la nueva ‘BOMBA’ del ampay de Magaly Medina

    El contundente mensaje de Austin Palao tras la traición de su hermano Said contra Ale Baigorria

    FUTBOLISTA peruano es EXPUESTO en fotos junto a youtuber que habría sido su AMANTE

    Inesperada confesión: Shirley Arica impacta al revelar su impensada relación con el ‘Loco’ Vargas

    ¡Tragedia en carretera! Querida actriz es encontrada sin vida al interior de un autobús: este fue su último mensaje en redes

    Lo más vistos en Farándula

    Jaime Bayly expone inesperado pedido de dinero tras pagar boda de su hija y reveló SINGULAR ESCENA

    ESCÁNDALO en YO SOY: Imitador de Frank Sinatra es EXPUESTO en audio donde habría ¿intentado PERJUDICAR a su COMPAÑERO?

    Celine Aguirre realiza OFENSIVO comentario contra ciudadanos de CHINCHA y CANCELAN la transmisión

    Sale a la luz el duro motivo que llevaría a Alejandra Baigorria a perdonar a Said Palao tras el ampay

    Programa de Mario Irivarren y Laura Spoya fue CANCELADO tras polémica por AMPAY en Argentina

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Farenet

    REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;