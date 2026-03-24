Victoria Ruffo reacciona a la falsa noticia sobre su muerte y revela inesperada reacción de sus hijos: “Nadie me habló”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Victoria Ruffo volvió al centro de la atención mediática luego de que un rumor sobre su supuesta muerte se viralizara rápidamente en redes sociales. La noticia falsa generó preocupación entre sus seguidores y la llevó a pronunciarse públicamente.
El contenido, difundido como si fuera real, logró posicionarla entre las principales tendencias digitales, en medio de la confusión provocada por un video que simulaba ser un informe informativo auténtico.
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Victoria Ruffo se pronuncia a los rumores de su presunta muerte
El rumor sobre la falsa muerte de Victoria Ruffo surgió en TikTok desde la cuenta @jose78893, donde se afirmó que habría fallecido en un hospital de la Ciudad de México. También se mencionó una supuesta hospitalización previa, información que resultó completamente falsa y generó confusión.
Lejos de dejar pasar la situación, Victoria Ruffo optó por responder a los rumores y lo hizo con su característico sentido del humor. Al ser consultada por la prensa, dejó claro que no toma en serio estas versiones y reaccionó entre risas: "¿A poco? ¿Y se alegraron o se entristecieron?", según declaraciones recogidas por Sale el Sol, minimizando así la información falsa.
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En esa línea, la actriz también fue enfática al asegurar que este tipo de comentarios no le afectan: "Me vale gorro, aquí estoy vivita y coleando", expresó con total tranquilidad. Sin embargo, reconoció que este tipo de noticias puede generar preocupación en otros: "Sí te angustia, sí te aflige y si estás mala, imagínate la diabetes".
Durante la misma conversación, la conocida ‘Reina de las telenovelas’ reveló que ni sus familiares ni amigos cercanos se comunicaron con ella, lo que dio paso a una broma con tono irónico: "Nadie me habló, o sea que si me llego a morir nadie se va a enterar". Incluso mencionó a su esposo, Omar Fayad, actual embajador de México en Noruega: "Tampoco me llamó. Ha de haber estado bien contento", comentó fiel a su estilo.