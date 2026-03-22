Alejandra Baigorria emociona con gesto hacia perrito callejero y redes le aplauden: “Te admiro, mujer”

Alejandra Baigorria enfrenta el impacto emocional tras el ampay de Said Palao, pero sorprende al enfocarse en un proyecto solidario en favor de animales sin hogar.

El reciente escándalo televisivo que rodea a Alejandra Baigorria no solo ha acaparado titulares, sino que también ha dejado ver un lado mucho más humano de la empresaria. Tras la difusión de imágenes en Magaly TV: la firme, donde se observa a Said Palao disfrutando de una fiesta en un yate junto a exchicos reality, la popular figura mediática decidió romper su silencio y hablar desde la vulnerabilidad.

Durante una transmisión en el canal de streaming de María Pía Copello, Baigorria admitió que la situación no le ha sido indiferente. Lejos de mostrarse ajena, dejó entrever que este episodio ha tenido un impacto emocional significativo en su vida personal, evidenciando que detrás de la exposición mediática también hay procesos internos difíciles de sobrellevar.

Alejandra Baigorria apuesta por la solidaridad en medio de la polémica

En paralelo al ruido mediático, la empresaria ha optado por canalizar su energía en acciones con propósito. En lugar de centrarse en la controversia, decidió impulsar una iniciativa social enfocada en el bienestar animal, trabajando junto a un albergue que acoge a perros y gatos en situación de abandono.

Como parte de este proyecto, Baigorria compartió un video que rápidamente captó la atención en redes sociales. En las imágenes se le ve interactuando con un perro callejero, incluso besándolo, un gesto que generó una ola de reacciones positivas y superó las 18.000 interacciones.

Los comentarios no tardaron en llegar: “Te admiro, mujer. Y más ahora que harás algo para los cuatro patas”, “Mi Ale, eres lo máximo”, “Ale que chamba eres”, “Dios te va a bendecir por ayudar a un animalito”, “Eres una mujer increíble y humanitaria”, escribieron sus seguidores, destacando su compromiso más allá de la pantalla.

El mensaje con el que reafirma su compromiso social

A través de su cuenta de Instagram, Alejandra Baigorria también quiso compartir con sus seguidores el significado detrás de este nuevo paso en su vida. Con un mensaje cargado de emoción, dejó claro que este proyecto no es algo pasajero, sino una apuesta real por generar impacto.

"Desde hoy, la vida del Albergue Escuadrón 4 Patas va a cambiar… gracias a ustedes. Este nuevo proyecto llega con fuerza, pero sobre todo, con un propósito social real: ayudar a quienes más lo necesitan. Mantente atento a los próximos videos para descubrir cómo ser parte de esto", expresó.