La ex Miss Perú 2015, Laura Spoya, reapareció en redes tras someterse a una cirugía de columna luego de estrellar su camioneta contra una pared.

    Laura Spoya volvió a mostrarse en público tras varios días alejada de redes sociales debido a una compleja cirugía de columna. La conductora y ex Miss Perú sufrió fracturas vertebrales luego de un accidente automovilístico registrado en Surco la madrugada del 12 de febrero. Tras recibir el alta, compartió una fotografía desde su habitación junto a sus hijos, reflejando el proceso personal y familiar que vive en esta etapa de recuperación.

    Laura Spoya reaparece en redes tras delicada cirugía de columna por accidente

    Tras la compleja intervención a la que fue sometida en una clínica privada, la conductora del streaming ‘La Manada’ contó en una entrevista reciente que en pocos días recibiría el alta médica para seguir con su recuperación desde casa.

    "Yo creo que pasado mañana ya me dan el alta, están entre mañana y pasado mañana todavía porque al final los clavos son objetos externos al cuerpo, lo normal es que el cuerpo trate de sacarlos. Tengo que tener una medicación alta para que se pueda cerrar y también me están enseñando a caminar, moverme correctamente, hay ciertos movimientos que ya no voy a poder hacer", expresó.

    Tiempo después, la exMiss Perú sorprendió al anunciar que ya está en su hogar junto a sus dos hijos. “Mi curita para el corazón”, escribió, mostrando un dulce momento en familia.

    Accidente marcó un antes y un después en su vida

    El médico Alberto Salazar advirtió en ‘Al Sexto Día’ que el accidente pudo dejarla inválida e incluso tener un desenlace fatal. Señaló que su recuperación tomará entre uno y tres meses, periodo en el que deberá usar un corsé especial y seguir terapia física constante, ya que los músculos afectados ahora le generan dolor.

    Spoya confesó que ver las imágenes del vehículo destruido la impactó emocionalmente y que no recuerda con claridad el choque. Reconoció que estuvo cerca de morir y que su movilidad no será la misma. Mientras tanto, fue reemplazada en su programa y su entorno pidió respeto.

