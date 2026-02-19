Tiktoker ‘Cañita’ confiesa cuánto dinero gana al mes y sorprende a todo el set de América Hoy: “Es una locura”

Janet Barboza indicó que se equivocó de carrera luego de conocer cuánto gana los influencers gracias a las batallas de TikTok .

'Cañita' con tan solo 25 años tiene una fuerte ganancia al dedicarse al 100% a TikTok. | Composición Wapa

Alexis José Callañaupa, conocido en redes sociales como ‘Cañita’, es uno de los tiktokers más populares y exitosos de Sudamérica, debido a sus sonadas batallas, en las que consigue recaudar un gran porcentaje de dinero gracias a las donaciones de sus seguidores. Es más, en Perú es considerado el número uno.

El magazine América Hoy difundió un corto testimonio del creador digital, quien afirmó percibir ingresos cercanos a los 2 millones de dólares cada mes. La revelación sorprendió al panel, cuyas conductoras reaccionaron incrédulas ante la cifra. “Es una locura”, comentó Janet Barboza.

Conductoras de ‘América hoy’ sorprendidos al saber que ‘Cañita’ gana 2 millones de dólares

Luego de mostrarse el informe con las declaraciones de ‘Cañita’ sobre sus ganancias mensuales gracias a los eventos en TikTok, Janet Barboza no dudó en expresar su sorpresa por la gran cantidad que gana el influencer.

“Queeeeeee Cañita gana más de 2 millones de dólares mensuales. Esto es una locura. ¿Qué hago yo levantándome a las 5:30 de la mañana con las ojeras hasta el piso? Nos hemos equivocado. Algo tiene que tener cañita y otros tiktokers que se vuelven tan famosos y millonarios, porque la gente se engancha, y no lo hace con cualquiera”, comentó la popular 'rulitos'.

Por su parte, Rebeca Escribens también dio el grito al cielo sobre el tema. “Qué estamos haciendo mal, por Dios”, manifestó, para luego mostrar los ‘regalos’ más caros que ha recibido el tiktoker a través de sus batallas. Uno de ellos es el Fénix de fuego, que tiene un valor de S/2,224. No obstante, indicaron que la plataforma se queda con la mitad de la entregado.

‘Cañita’ inaugura ostentoso restaurante en Barranco

‘Cañita’ abrió en diciembre pasado su primer restaurante de lujo localizado en el distrito de Barranco. El tiktoker optó por incursionar en rubro de la comida como empresario y espera que sus seguidores lo apoyen.