Xiomy Kanashiro COMPARTE clips INÉDITOS con Jefferson Farfán y él reacciona: "Qué fuerte..."

Xiomy Kanashiro publicó videos íntimos con Jefferson Farfán por su aniversario y el exfutbolista reaccionó con un comentario que se volvió viral.

    Lo que empezó como una celebración romántica terminó convirtiéndose en tendencia. Xiomy Kanashiro decidió compartir con sus seguidores una recopilación de videos inéditos junto a Jefferson Farfán por su primer aniversario como pareja, y el contenido no tardó en viralizarse.

    La influencer publicó un clip donde aparece cantando “Café con ron” de Bad Bunny, intercalado con escenas privadas del viaje que realizaron a Colombia. Entre risas, abrazos y gestos cómplices, la pareja dejó ver una faceta más íntima de su relación, algo poco habitual en el exseleccionado nacional.

    Las imágenes fueron grabadas en Barú y Cartagena, destinos paradisíacos que sirvieron de escenario para la celebración de su primer año juntos. El video no solo confirmó el buen momento sentimental que atraviesan, sino que también marcó un giro en la exposición pública de Farfán.

    La reacción de Jefferson Farfán que encendió los comentarios

    La publicación comenzó a sumar miles de reproducciones y comentarios en cuestión de minutos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reacción directa del propio Jefferson Farfán.

    "Muy fuerte ese video amor. Que empiecen las pujaderas", escribió el exfutbolista, generando risas y una avalancha de respuestas entre sus seguidores.

    Xiomy no tardó en responder y reforzar el tono romántico del momento. "La pasamos hermoso mi vida, oñoooo", contestó la modelo, dejando en evidencia la complicidad que comparten.

    El intercambio fue interpretado como una confirmación pública de estabilidad, especialmente considerando que Farfán suele ser reservado con su vida privada.

    El detalle de lujo que no pasó desapercibido

    Más allá del romance, hubo un elemento que captó la atención de los usuarios: un reloj de la exclusiva firma Cartier que aparece brevemente en el video. Aunque el accesorio solo se aprecia por segundos, fue suficiente para que los seguidores identificaran la marca y comentaran sobre el alto valor del obsequio.

    El detalle fue leído como el regalo de aniversario que Jefferson Farfán habría preparado para Xiomy Kanashiro, reforzando la narrativa de una relación consolidada y rodeada de lujos.

    Con esta publicación, la pareja no solo celebró su primer año juntos, sino que también dejó claro que atraviesan una etapa de exposición distinta: más abierta, más romántica y con menos filtros frente a la opinión pública.

    ;