Karla Tarazona explota contra Metiche por insinuar que Domínguez podría volver con Pamela Franco: "Eres de lo peor"
Karla Tarazona vivió un momento inesperado en el programa Préndete la mañana del martes 11 de febrero. Una conversación ligera derivó en un cruce con Kurt Villavicencio, conocido como ‘Metiche’, al tocarse un tema sobre su vida privada.
Un comentario sobre Christian Domínguez y Pamela Franco provocó la evidente molestia de Tarazona, quien no dudó en expresar su rechazo de manera contundente frente a cámaras, dejando al equipo y a la audiencia sorprendidos.
Karla Tarazona arremete contra ‘Metiche’ en vivo por comentario sobre Christian Domínguez
Durante la emisión, la charla se centraba en relaciones pasadas y rumores del espectáculo. Sin embargo, un comentario hizo que la situación se tensara: en pleno programa, ‘Metiche’ dijo: “Lo último sería que después de 20 años tú vuelvas con Pamela Franco. No puede ser, ya está”. Aunque lo dijo en tono ligero, la reacción fue totalmente contraria.
El comentario estaba dirigido a Karla Tarazona, actual pareja del cantante y madre de uno de sus hijos. La conductora mostró incomodidad inmediata y exigió respeto, especialmente por tratarse de un tema familiar sensible.
Visiblemente afectada, Tarazona respondió con un discurso firme y un límite claro: “Tú eres ya de lo peor. De lo peor. Ser insensible, cuya mentalidad maquiavélica piensa las peores cosas de los seres humanos”, dejando patente su rechazo a ese tipo de insinuaciones.
Karla Tarazona abandona el set tras fuerte intercambio de palabras con Metiche
La tensión escaló cuando la conductora dejó claro que no permitiría comentarios que involucren a menores. “Cuando te metes a hablar de esas cosas y encima metes a niños, me parece desacertado. Eso no te voy a tolerar”, declaró antes de retirarse del estudio.
Su salida provocó confusión inmediata. Christian Domínguez, presente cerca del set, decidió acompañarla, dejando el programa sin una de sus figuras principales en pleno en vivo. La situación desconcertó al equipo, mientras desde el estudio intentaban entender lo ocurrido y Kurt Villavicencio preguntaba por qué ambos abandonaban el programa.