Melissa Klug ARREMETIÓ contra Byran Torres y lo sacó a gritos de casa de Samahra: “El no se quería ir”

Melissa Klug llegó rápidamente con Jesús Barco a casa de Samahara Lobatón ante su súplica, luego que esta decidiera botar a Bryan Torres por una supuesta infidelidad.

La participación de Samahara Lobatón en Esta Noche volvió a encender el foco mediático luego de que relatara, paso a paso, el momento en que descubrió indicios de una supuesta traición por parte de Bryan Torres, padre de sus dos hijos. La influencer confesó que, al ver el contenido que encontró en el celular del artista, lo primero que hizo fue exigirle que abandonara su vivienda. Sin embargo, él se negó rotundamente.

“Él no se quería ir”, afirmó Samahara ante las cámaras, recordando el instante en el que la situación se volvió insostenible.

Desesperada, decidió llamar a su madre, Melissa Klug, para pedir apoyo. La empresaria llegó acompañada de Jesús Barco y una tía de la familia, y, según el testimonio de la joven, la escena explotó por completo desde el primer momento. Gritos, discusiones y reclamos se apoderaron del ambiente.

“Las cosas explotaron en el momento que ella llegó. Era full gritos, y mi mamá diciéndole que yo había hablado con él, y que si no me amaba, que se fuera”, relató la influencer de 24 años.

Melissa Klug interviene y expulsa a Bryan Torres de la vivienda de su hija

La tensión alcanzó su punto máximo cuando Melissa Klug tomó el control de la situación. Samahara contó que la empresaria se mantuvo firme hasta lograr que Bryan Torres abandonara la casa.

“Mi mamá no se movió de mi casa hasta que él se fue”, aseguró la joven.

La escena, según narró, se convirtió en un momento decisivo para la ruptura. La aparición de Klug y Barco habría marcado el fin definitivo de la convivencia entre la pareja, cuyos conflictos ya venían intensificándose en los últimos meses.

Melissa Klug conmueve a Samahara con mensaje que la hace romper en llanto

Tras exponer la supuesta infidelidad, la producción de Esta Noche sorprendió a Samahara Lobatón con un video enviado por Melissa Klug, donde la empresaria no solo expresó apoyo hacia su hija, sino que también le recordó las lecciones que intentó transmitirle para que no repitiera sus propios errores.

“Así hayamos tenido mil problemas y diferencias, sabes que, desde el fondo de mi corazón, siempre quise lo mejor para ti; que no repitieras patrones que yo viví”, inició Melissa en su mensaje.

La empresaria continuó con un tono profundamente emotivo: “Todo lo que te decía era por amor, porque quería que tu camino fuera más ligero y más feliz que el mío y, hoy más que nunca, quiero para ti un futuro lleno de amor, de paz y tranquilidad. Eso no tiene precio. Nunca te voy a soltar la mano”.