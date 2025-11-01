Tiktoker Zully devastada al ver su maquillaje de Halloween, se lo quitó EN VIVO y mostró cómo salvó su disfraz

Wapa.pe
Maju Mantilla vivió terrible momento por culpa de sacerdote en pleno velorio de su madre

A Zully no le gustó el maquillaje y a sus seguidores menos. Ella contó el error que cometió y el último recurso que tenía para salvar su Halloween.

    La popular Zully no quedó convencida del maquillaje que pidió para su fiesta de halloween | Foto: Composición de Wapa
    Zully, conocida en redes sociales por sus populares 'stream', sorprendió a sus seguidores al organizar una fiesta de Halloween, a la misma que asistieron diversos streamers. Pero, antes de empezar el evento, la joven compartió en vivo el maquillaje que iba a tener, lamentablemente, el resultado no le gustó.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Novio de Sheyla Rojas ningunea TV peruana al saber cuánto ofrecen para que deje México: "Es para tu shampoo"

    Como se ve en su transmisión de Kick, Zully pidió que la maquillaran igual que Emily, personaje de la película 'El cadáver de la novia', pero mientras pasaban los minutos, el maquillaje se alejaba a lo que ella esperaba.

    "La gente dice que no le gusta. Está más o menos. ¿Ustedes qué piensan? Creo que está muy azul", dijo la joven a su audiencia.

    Tras conversar con sus amigos, decidió cambiar de personaje y eligió otro que tenía guardado, el de Cleopatra. Antes de esto, Zully se retiró su maquillaje y conversó con su hermana. Ambas llegaron a la conclusión que debieron especificar al maquillista que era lo que querían como resultado final.

    "Yo no le echo la culpa al maquillador, solo le dije que sea igual que la foto de la chica y eso hizo, dijo la influencer.

    Zully finalmente eligió una de las opciones que tenía y se presentó en la fiesta que organizó. Con sus fans comentando lo que pasó con su disfraz, y tras varios memes, la propia streamer tomó con humor lo sucedido y compartió videos graciosos que crearon con su maquillaje errado.

    SOBRE EL AUTOR:
    Flavia Paredes

    Me gusta el cine más que el streaming. Egresada de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Soy parte de GLR desde el 2017 en marcas como La República y Wapa.pe

