Tiktoker Zully causa revuelo en Miss Primavera al decir que un kilo de piedras pesa más que algodón: "Fue a propósito"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La creadora de contenido Zully se llevó todas las miradas durante el concurso Miss Primavera 2025 organizado por una emisora de cumbia local. Tras una votación masiva en Instagram, la tiktoker fue coronada ante decenas de asistentes, pero un momento inesperado se robó la atención del público.
Respuesta capciosa que dio que hablar
Durante la ceremonia, la presentadora Leysi Suárez planteó a Zully una pregunta que dejó a todos con la boca abierta: "¿Qué pesa más, un kilo de piedras o un kilo de algodón?", consultó la conductora.
Ante el público y las cámaras, la influencer respondió sin titubear: “Un kilo de piedras pesa más”. La reacción de los asistentes fue inmediata y, al percatarse de su error, Zully trató de corregirlo, comprendiendo finalmente que la pregunta era de lógica básica.
Fans defienden a Zully en redes sociales
El incidente rápidamente se volvió viral, generando opiniones divididas entre los seguidores de la tiktoker. Algunos cuestionaron la necesidad de plantear la pregunta en un evento donde Zully ya había ganado virtualmente, mientras que otros defendieron su actitud y mostraron apoyo:
"Poco a poco aprenderá", "Fue a propósito", "Lo hizo por chiste, no creo que no sepa", "¿Por qué le hicieron esa pregunta?", comentaron en TikTok.
La influencer demostró que, incluso en momentos de nervios, la naturalidad y el humor pueden convertir un error en un instante memorable.