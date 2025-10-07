Tiktoker Zully causa revuelo en Miss Primavera al decir que un kilo de piedras pesa más que algodón: "Fue a propósito"

Zully , la tiktoker peruana, protagonizó un momento viral al responder mal una pregunta capciosa en el concurso Miss Primavera 2025 . Fans la defienden.

La creadora de contenido Zully se llevó todas las miradas durante el concurso Miss Primavera 2025 organizado por una emisora de cumbia local. Tras una votación masiva en Instagram, la tiktoker fue coronada ante decenas de asistentes, pero un momento inesperado se robó la atención del público.

Respuesta capciosa que dio que hablar

Durante la ceremonia, la presentadora Leysi Suárez planteó a Zully una pregunta que dejó a todos con la boca abierta: "¿Qué pesa más, un kilo de piedras o un kilo de algodón?", consultó la conductora.

Ante el público y las cámaras, la influencer respondió sin titubear: “Un kilo de piedras pesa más”. La reacción de los asistentes fue inmediata y, al percatarse de su error, Zully trató de corregirlo, comprendiendo finalmente que la pregunta era de lógica básica.

Fans defienden a Zully en redes sociales

El incidente rápidamente se volvió viral, generando opiniones divididas entre los seguidores de la tiktoker. Algunos cuestionaron la necesidad de plantear la pregunta en un evento donde Zully ya había ganado virtualmente, mientras que otros defendieron su actitud y mostraron apoyo:

"Poco a poco aprenderá", "Fue a propósito", "Lo hizo por chiste, no creo que no sepa", "¿Por qué le hicieron esa pregunta?", comentaron en TikTok.