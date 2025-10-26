Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
BCP revela la condición clave que provocaría el cierre de tu cuenta Yape tras nueva actualización

Karla Tarazona manda duro mensaje ante rumores de su salida de Panamericana por ingreso de Gisela Valcárcel

Tras los rumores sobre posibles modificaciones en Panamericana, la presentadora de "Préndete" aclaró su posición y respondió a las declaraciones de la exproductora de Gisela Valcárcel.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Karla Tarazona manda duro mensaje ante rumores de su salida de Panamericana por ingreso de Gisela Valcárcel
    Karla Tarazona manda duro mensaje ante rumores de su salida de Panamericana
    Karla Tarazona manda duro mensaje ante rumores de su salida de Panamericana por ingreso de Gisela Valcárcel

    En las últimas semanas, Karla Tarazona ha estado en el centro de la atención mediática debido a los rumores que señalan su posible salida de Panamericana Televisión. La presentadora del programa matutino Préndete enfrenta diversas especulaciones generadas por la eventual reincorporación de Gisela Valcárcel al canal y por el reciente cambio de propietarios de la reconocida señal.

    Los comentarios sobre una posible renuncia de Tarazona aumentaron luego de que Pati Lorena, exproductora de la ‘Señito’, asegurara en televisión que la conductora y su programa serían los primeros en salir de la parrilla de Panamericana TV, como parte de la reestructuración derivada de la reciente compra del canal. La adquisición fue realizada por Susana Umbert y el Grupo Paltarumi, una compañía minera.

    wapa.pe

    LEE MÁS: John Kelvin pasa bochornoso momento al ser echado de local por exceso de alcohol y Magaly lo critica: "Patético"

    Pati Lorena mencionó que “ya se habrá ido”, refiriéndose a Karla Tarazona, y relacionó esta situación con antiguos conflictos entre ambas figuras. En varias ocasiones, la conductora de Préndete ha expresado su rechazo hacia Gisela Valcárcel, señalando que la rubia le prohibió el ingreso a América TV durante la época en que Christian Domínguez le fue infiel a Isabel Acevedo.

    En ese entonces, la relación acaparó la atención del mundo del espectáculo, y Gisela Valcárcel llegó a invitarlos a su programa, lo que habría intensificado las diferencias con Tarazona.

    ¿Qué respondió Karla Tarazona sobre su permanencia en Panamericana?

    Durante una entrevista con el periodista Samuel Suárez para Instarándula, Karla Tarazona fue consultada sobre una posible disculpa pública a Valcárcel por una situación pasada que generó polémica. Frente a ello, la conductora respondió con contundencia: “Amigo, ya sabes, pasaré a dejar mi CV a tu oficina. Jamás me arrepentiría. Yo soy frontal, no hipócrita, menos meto a Dios”.

    Aunque no confirmó su salida, Tarazona admitió que está evaluando nuevas oportunidades laborales fuera del canal. Hasta el momento, la nueva administración no ha anunciado oficialmente despidos ni reubicaciones de programas, aunque se espera que en los próximos días se den a conocer posibles ajustes en la programación. Por ahora, la presentadora mantiene una postura firme y desafiante, sin confirmar ni negar los rumores, pero dejando abierta la posibilidad de abandonar Panamericana y sumarse a otros proyectos televisivos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Karla Tarazona manda duro mensaje ante rumores de su salida de Panamericana por ingreso de Gisela Valcárcel
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Melissa Klug y sus hijas lanzan fuerte denuncia tras viaje de Xiomy Kanashiro con hijo mayor de Jefferson Farfán

    Hija de Alfredo Zambrano sorprende al revelar la verdad de su relación con Magaly Medina

    La dolorosa publicación de Vasco Madueño para Guillermo Dávila tras filtrarse que lo habría utilizado

    Hermano de Jesús Barco se pronuncia con fuertes mensajes tras fin de relación con Melissa Klug

    Christian Domínguez impidió que los hijos de Karla le respondieran a su hija ante las críticas a su madre

    Lo más vistos en Farándula

    Melissa Klug comparte insólito aviso acerca de su hija con Jesús Barco tras revelar separación

    Jesús Barco REAPARECIÓ luego de oficializarse el fin de su relación con Melissa Klug y DESCARTÓ reconciliación

    Melissa Klug se sincera con emotiva verdad sobre su enfermedad en medio del fin de su relación con Jesús Barco

    Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a convertirse en empresaria y casarse con un peruano

    Carlos Galdós anuncia que su hija ya no le habla porque dejó de pagarle la universidad

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;