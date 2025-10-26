Tras los rumores sobre posibles modificaciones en Panamericana , la presentadora de "Préndete" aclaró su posición y respondió a las declaraciones de la exproductora de Gisela Valcárce l.

En las últimas semanas, Karla Tarazona ha estado en el centro de la atención mediática debido a los rumores que señalan su posible salida de Panamericana Televisión. La presentadora del programa matutino Préndete enfrenta diversas especulaciones generadas por la eventual reincorporación de Gisela Valcárcel al canal y por el reciente cambio de propietarios de la reconocida señal.

Los comentarios sobre una posible renuncia de Tarazona aumentaron luego de que Pati Lorena, exproductora de la ‘Señito’, asegurara en televisión que la conductora y su programa serían los primeros en salir de la parrilla de Panamericana TV, como parte de la reestructuración derivada de la reciente compra del canal. La adquisición fue realizada por Susana Umbert y el Grupo Paltarumi, una compañía minera.

Pati Lorena mencionó que “ya se habrá ido”, refiriéndose a Karla Tarazona, y relacionó esta situación con antiguos conflictos entre ambas figuras. En varias ocasiones, la conductora de Préndete ha expresado su rechazo hacia Gisela Valcárcel, señalando que la rubia le prohibió el ingreso a América TV durante la época en que Christian Domínguez le fue infiel a Isabel Acevedo.

En ese entonces, la relación acaparó la atención del mundo del espectáculo, y Gisela Valcárcel llegó a invitarlos a su programa, lo que habría intensificado las diferencias con Tarazona.

¿Qué respondió Karla Tarazona sobre su permanencia en Panamericana?

Durante una entrevista con el periodista Samuel Suárez para Instarándula, Karla Tarazona fue consultada sobre una posible disculpa pública a Valcárcel por una situación pasada que generó polémica. Frente a ello, la conductora respondió con contundencia: “Amigo, ya sabes, pasaré a dejar mi CV a tu oficina. Jamás me arrepentiría. Yo soy frontal, no hipócrita, menos meto a Dios”.