Jesús Barco se habría quedado sin soga y sin cabra luego que su equipo, Alianza Universidad de Huánuco, inició el proceso de despido en su contra, pero él no sería el único afectado, ya que ‘la Hiena’ Alexis Gómez y ‘El Patrón’ Carlos Ascues también estarían en problemas.

    Jesús Barco, Carlos Ascues y Alexis Gómez fueron separados de Alianza Universidad, pero el primero perdió más. | Composición Wapa.
    Jesús Barco la está pasando mal, ya que no solo perdió a su pareja, Melissa Klug, sino también se quedó sin trabajo. Por su parte, Alianza Universidad de Huánuco tomó la decisión de separarlo por el momento de los trabajos físicos a raíz de las imágenes compartidas en Magaly Tv, en las que se ve al futbolista al lado de Carlos ‘El Patrón’ Ascues y Alexis ‘La Hiena’ Gómez, en una piscina con mujeres, y luego juntándose en la noche.

    Alianza Universidad de Huánuco comparte comunicado

    Mediante un comunicado que publicó en sus redes sociales, el club huanuqueño anunció el comienzo de un proceso de despido de los jugadores involucrados en ‘actos de indisciplina’.

    Asimismo, manifestaron que estos jugadores también han sido separados de los entrenamientos, hasta que se termine de evaluar su situación.

    Esto sucede pocas horas después de la emisión de un reportaje en Magaly TV: La Firme, donde se observa a Jesús Barco disfrutando de una tarde soleada en una piscina, acompañado por Carlos Ascues, Alexi Gómez y un grupo de mujeres. En las imágenes, grabadas el pasado 20 de septiembre, se les ve compartiendo tragos y risas mientras intentan aliviar el calor.

    Asimismo, el informe muestra al futbolista llegando de noche a la Casa Club donde se encontraban sus compañeros y, al día siguiente, los tres fueron captados asistiendo juntos a los entrenamientos del equipo.

    Sin Melissa y sin equipo: Alianza Universidad despide a Jesús Barco luego de ampay emitido de Magaly TV
