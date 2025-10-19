Wapa.pe
Melania Urbina llora al despedirse de su hija, que se va del Perú a vivir en el extranjero: “Es difícil decir adiós”

Samahara Lobatón defiende su relación con Bryan Torres: “Confío bastante en él, no necesito ponerle GPS”

Samahara Lobatón confiesa que confía plenamente en Bryan Torres y celebra su nueva etapa como madre, mientras Melissa Klug estalla de felicidad por su primer nieto varón.

    Samahara Lobatón reveló que fumó la pipa de la paz con Youna. | Instagram
    Samahara Lobatón volvió a referirse a su relación con el cantante Bryan Torres, asegurando que atraviesan una etapa de estabilidad y confianza tras los conflictos del pasado. En declaraciones recientes, la hija de Melissa Klug descartó cualquier tipo de control hacia su pareja, como el uso de GPS, y afirmó que su vínculo sentimental “va viento en popa”.

    “¿Si le he puesto GPS? No. Confío bastante en él. Bryan lo sabe y después de todo lo que pasamos hemos podido sobrellevar muy bien nuestra relación. Estamos trabajando mucho en nosotros y estamos enfocados en nuestra familia, así que estoy tranquila y viviendo una etapa muy bonita en mi vida”, comentó Samahara.

    La influencer también reveló que su pareja está emocionado por la llegada de su hijo, al que esperaba con ilusión.

    “Él se moría por tener un hijo varón y ahora está saltando en un pie de la alegría”, agregó con una sonrisa.

    Samahara busca mantener la paz con Youna por el bienestar de su hija

    En otro momento, Samahara habló sobre su actual relación con Youna, padre de su primera hija, con quien ha protagonizado más de una polémica televisiva. Esta vez, la exchica reality aseguró que intenta mantener una convivencia tranquila por el bienestar de su pequeña Xiana.

    “Jonathan es una persona complicada, los dos somos complicados, pero por mi hija intento llevar la fiesta en paz. Él ha venido a pasar la fiesta de cumpleaños con su hija (a Miami), hemos compartido por y para Xiana. Mi hija está feliz y eso es lo que importa”, expresó durante una entrevista con Magaly TV, La Firme.

    Samahara destacó que busca mantener un entorno emocional sano para su hija y admitió haber aprendido de los errores del pasado.

    “Por la paz y tranquilidad de mi hija, espero que la fiesta se siga llevando en paz. Si en algún momento me he equivocado, lo reconozco, pero he sabido levantar la bandera de la paz”, añadió.

    Melissa Klug celebra la llegada de su primer nieto hombre

    La empresaria Melissa Klug no ocultó su felicidad tras el nacimiento del pequeño Asael Torres Lobatón, hijo de Samahara y Bryan Torres, ocurrido el 3 de octubre en Estados Unidos. A través de sus redes sociales, la “Blanca de Chucuito” compartió su emoción por la llegada de su tercer nieto, el primero de sexo masculino.

    “Bienvenido mi primer nieto hombre, Asael. Gracias Dios mío, están sanitos. Mi corazón explota de felicidad”, escribió en Instagram.

    Mientras tanto, Bryan Torres también se pronunció en redes pese a no poder estar presente físicamente en el parto.

    “Todo lo que Dios hace es maravilloso y hoy me tocó vivirlo con mi familia. Nuestros planes eran otros, pero los planes y los tiempos de Dios son perfectos”, señaló el cantante, visiblemente emocionado.

    SOBRE EL AUTOR:
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

