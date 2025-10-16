Wapa.pe
ES OFICIAL | SBS confirma disolución de importante entidad financiera: Esto pasará con sus socios

¿Jossmery Toledo reaparece en playas de Máncora con nuevo galán?: “Es el fotógrafo”

¿Nuevo amor? Jossmery Toledo desata rumores tras aparecer en hotel de Máncora con misterioso acompañante. Ella aclara quién es.

    ¿Jossmery Toledo reaparece en playas de Máncora con nuevo galán?: “Es el fotógrafo”
    Jossmery Toledo tendría una nueva ilusión. | Composición Wapa.
    ¿Jossmery Toledo reaparece en playas de Máncora con nuevo galán?: “Es el fotógrafo”

    La exsuboficial y figura mediática Jossmery Toledo volvió a encender las redes sociales tras compartir un video desde un hotel frente al mar en Máncora, donde mostraba su rutina de entrenamiento. Sin embargo, un detalle en el fondo del clip llamó la atención de sus seguidores y de la conductora Magaly Medina, quien no tardó en especular sobre la presencia de un misterioso acompañante.

    LEE MÁS: Macarena Vélez CONFIESA su dolorosa pérdida luego de revelar que mamá de hija de Said Palao se metió en su relación con él: "Angelito del cielo"

    “Reapareció en un hotel en Máncora frente al mar, haciendo sus ejercicios y grabándose con el celular. Se le ve reflejada en el vidrio de la puerta”, comentó la periodista en su programa Magaly TV: La firme.

    Las imágenes, según Medina, habrían revelado la silueta de un hombre en la habitación de la influencer, alimentando los rumores de que ya no estaría soltera.

    Magaly Medina insinúa que Jossmery tiene un nuevo galán

    Durante la emisión del 15 de octubre, Magaly Medina presentó el video original publicado en Instagram por la expolicía, donde se observó a un joven de polo blanco dentro de la habitación.

    “Ella no se dio cuenta de lo que estaba haciendo, pero así comenzaba a entrenar. En uno de los videos, de pronto, captó la imagen de un hombre con polo blanco en el cuarto de esta habitación, con un celular en la mano”, explicó la conductora.

    Según la ‘urraca’, el sujeto habría aparecido varias veces en el reflejo del vidrio mientras Jossmery Toledo realizaba su rutina matutina.

    “No sabemos si lo que está por venir está ahí adentro del cuarto, pero se ve al individuo más de una vez en la misma área”, añadió entre risas.

    Jossmery Toledo aclara el misterio: “Es el fotógrafo”

    Tras la difusión de las imágenes, un reportero del programa intentó comunicarse con Jossmery Toledo, quien negó tajantemente tener un nuevo romance. Según explicó, la persona que aparece en el video sería parte del equipo encargado de tomarle fotos.

    “¿Estás de viaje sola?”, le preguntaron. A lo que ella respondió: “Jajajaja, nací sola”.

    NO TE PIERDAS: Hija de Cindy Marino pasó RIGUROSA prueba y su madre revela dónde empezará a trabajará: "Te Felicito por cada paso"

    Cuando el reportero insistió y le mencionó al hombre del video, Toledo aclaró: “Jajajaja, es el fotógrafo”.

    “¿El fotógrafo?”, replicó el periodista, y la influencer cerró el tema diciendo: “Sí, sola no estoy aquí, hay mucha gente”.

    La exintegrante de Esto es Guerra evitó brindar más detalles, aunque el clip sigue circulando en redes sociales y mantiene a sus seguidores atentos a cualquier nueva pista sobre su vida sentimental.

