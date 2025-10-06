Un video de 2018 reaviva el enfrentamiento entre Christian Domínguez y Karla Tarazona . En él, el cantante acusa a la conductora de interferir en la relación con su hija mayor.

Un antiguo enfrentamiento entre Christian Domínguez y Karla Tarazona vuelve a dar que hablar. Tras las recientes declaraciones de Camila Domínguez, su hija mayor, salió a la luz un video del 2018 donde el cantante acusaba a su ex de haber interferido en temas familiares. La grabación, cargada de tensión, sale a la luz nuevamente luego de que la hija del cantante expusiera su mala relación con la conductora.

La fuerte discusión entre Christian Domínguez y Karla Tarazona que vuelve a salir a la luz tras las declaraciones de Camila

Christian Domínguez vuelve a estar en el ojo del huracán tras resurgir un video de 2018 donde, con evidente molestia, acusó públicamente a Karla Tarazona de haber interferido en la pensión de su hija mayor, Camila Domínguez, fruto de su relación con Melanie Martínez.

La grabación, que hoy vuelve a circular en redes, toma fuerza luego de que Camila, de ahora 16 años, denunciara públicamente que su padre se habría distanciado de ella por influencia de su madrastra. En su testimonio, la joven aseguró que el alejamiento comenzó cuando tenía apenas seis años y responsabilizó directamente a Karla por esa ruptura familiar.

El video corresponde a una tensa entrevista en el desaparecido programa de Jazmín Pinedo, donde el cantante enfrentó a su expareja televisiva con duras palabras.

“Cómo es la vida, ahora te pasa a ti esto cuando un año atrás tuviste un problema igual porque no estabas de acuerdo con que yo le diera lo mismo, lo que le estoy dando a mi hijo, a mi hija”, expresó Domínguez, visiblemente alterado.

El intérprete continuó increpándola frente a cámaras: “No hubo una conciliación con la mamá de mi hija, ¿por qué?, ¿en qué no estabas de acuerdo?”. Con ello, insinuó que Tarazona habría sido un obstáculo para llegar a un acuerdo con Melanie Martínez sobre la manutención de Camila.

En respuesta, Karla defendió su postura y negó cualquier interferencia: “Le pasa desde un comienzo hasta el día de hoy lo mismo. Eso no ha variado, eso no ha cambiado. Entonces, yo no podría meterme en una conciliación que ya tienes de muchos años atrás”, replicó con firmeza.

La discusión fue tan intensa que Jazmín Pinedo tuvo que intervenir, señalando que las versiones no coincidían. Según la conductora, mientras Karla solía presentar pruebas, Christian basaba sus argumentos únicamente en su palabra. Aunque la confrontación terminó con un corte comercial, el video quedó grabado… y hoy vuelve a cobrar fuerza en medio del conflicto familiar que reavivó la propia Camila.

Karla Tarazona recordó el apoyo que brindó a la hija de Christian Domínguez en los momentos más difíciles

Durante aquella acalorada entrevista, no todo fueron reproches. Karla Tarazona también aprovechó para reivindicar el papel que, según ella, desempeñó en la vida de Camila Domínguez durante los años en que mantuvo una relación con Christian. La conductora aseguró que siempre mostró empatía y compromiso con la adolescente, incluso cuando el cantante no se encontraba presente por motivos de trabajo.

“Así como tú fuiste con mis hijos, yo también fui con tu hija. Y tú lo sabes muy bien. Hasta el día que tú estuviste en Chile, ¿quién estuvo cuidando a tu hija enferma?”, expresó Tarazona con evidente molestia, dejando entrever que asumió responsabilidades más allá de lo esperado.