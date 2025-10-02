Wapa.pe
“BXS Bryndis X Siempre” en el Perú junto a la Orquesta “La Bella Luz”

El concierto forma parte de su gira Sin Resentimientos Tour – Perú 2025 y las entradas ya están disponibles a través de Teleticket.

    El lunes 9 de noviembre del 2025 en el anfiteatro del Parque de la Exposición, en el Centro de Lima, a las 7:00 p. m.
    “BXS Bryndis X Siempre”, la agrupación romántica liderada por los hermanos Guadalupe “Lupe” Guevara y Juan Guevara, se presentará en nuestro país el lunes 9 de noviembre del 2025 a las 7:00 p. m. en el anfiteatro del Parque de la Exposición, en el Centro de Lima. El concierto forma parte de su gira Sin Resentimientos Tour – Perú 2025, ellos compartirán escenario con la Orquesta “La Bella Luz” quienes tocaran sus grandes éxitos. Las entradas ya están disponibles a través de Teleticket.

    Con más de 30 años de trayectoria “BXS Bryndis X Siempre”, ha recorrido escenarios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Guatemala, Italia, México, Paraguay, Suiza, y Perú. Su propuesta se ha mantenido fiel a la esencia romántica que los convirtió en referente, llegando de manera directa al corazón de millones de seguidores en distintas generaciones.

    Originarios de Villa Juárez, San Luis Potosí (México), los hermanos Guevara han hecho de su música un himno para los enamorados. En 2010 dieron inicio a una nueva etapa con “BXS Bryndis X Siempre”, consolidando un estilo propio que mezcla la balada romántica con arreglos modernos, lo que les ha permitido mantenerse vigentes en la industria musical.

    “BXS Bryndis X Siempre” ha tenido una presencia constante en escenarios internacionales de gran prestigio como el Gran Rex en Buenos Aires, el Rosemont Theater en Chicago, el Microsoft Theater en Los Ángeles y el Arena Theater en Houston. A ello se suma su impacto en plataformas digitales, con millones de reproducciones y una gran comunidad de seguidores.

    El repertorio que presentarán en el Perú incluirá temas que se han convertido en clásicos como “Otro ocupa mi lugar”, “Te juro que nunca volveré”, “Te he prometido”, “La chica del este”, “Mi preciosa mujer” y “Porque me enamoré”, junto a nuevas canciones que forman parte de su más reciente producción discográfica.

    Con el sello de interpretar al amor y al desamor como una carta abierta hacia el público, “BXS Bryndis X Siempre” promete ofrecer un show en el que la nostalgia y la emoción serán protagonistas y que será una cita obligada para todos los amantes de la música romántica.

    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    ;