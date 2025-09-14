Alborada Sinfónico celebra sus 41 años de trayectoria

Este miércoles 15 de octubre del 2025 a las 8:00 p. m. en el Gran Teatro Nacional , de San Borja.

Más de 250 artistas en escena y grandes invitados como Fredy Ortiz; Hatun Quilla, Qoryanka, Carmen Marina y el retorno de Víctor Valle “Tatanka”.

Alborada celebra sus 41 años de trayectoria con un concierto sinfónico de gala en el Gran Teatro Nacional (Av. Javier Prado Este 2225, San Borja), el miércoles 15 de octubre del 2025 a las 8:00 p. m. La agrupación peruana, liderada por Sixto Ayvar, presentará nuevas canciones junto a clásicos como “Ananau”, “Relámpago” y “Sisary”.

Será una puesta en escena de gran formato con más de 250 artistas en simultáneo: además de su propia banda, músicos de la Orquesta Sinfónica; elencos de danza y coros que se integrarán para dar vida a una propuesta inédita.

El espectáculo contará además con invitados especiales que suman diversidad y fuerza a la interpretación. Entre ellos, el vocalista de Uchpa, Fredy Ortiz; la soprano Hatun Quilla; Qoryanka y Carmen Marina.

Un momento esperado será el retorno de Víctor Valle “Tatanka”, uno de los integrantes legendarios de la agrupación, quien llegará especialmente desde Argentina para esta ocasión.

La combinación de música andina con arreglos sinfónicos busca resaltar el carácter universal de las composiciones de Alborada, haciendo vivir al público una experiencia de fusión cultural y sonora.