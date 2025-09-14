Alejandra Azcárate llega al Perú con monólogo: “Lo que se permite, se repite”

Wapa.pe
La comediante y actriz colombiana presenta un espectáculo donde confronta al público con temas esenciales: la libertad femenina y la autenticidad.

    Va el miércoles 6 de noviembre en el Auditorio Colegio Meliton Carvajal, en Lince, a las 8:00 p.m.
    La presentadora, comediante y actriz colombiana Alejandra Azcárate llega al Perú con su aclamado monólogo “Lo que se permite, se repite”, un espectáculo cargado de reflexión y humor que se presentará el miércoles 6 de noviembre en el Auditorio Colegio Meliton Carvajal, ubicado en la avenida Prolongación Iquitos 2001, Lince, a las 8:00 p.m.

    Se trata de una cita imperdible para quienes buscan reírse y, al mismo tiempo, encontrarse con verdades que nos atraviesan a todos. Las entradas ya están disponibles en www.lacomedialocal.com y www.alejandraazcarate.com para asegurar un lugar en esta noche que promete marcar a Lima con autenticidad e ingenio.

    Este unipersonal confronta al público con temas esenciales: la libertad femenina, la autenticidad y la forma en que damos importancia a lo superficial mientras olvidamos lo verdaderamente fundamental. Alejandra, con su estilo ácido, sincero y cercano, construye un viaje introspectivo donde cada palabra busca abrir un espacio de reflexión y, por supuesto, muchas carcajadas.

    La puesta en escena aborda la vida como proyecto en constante movimiento. Azcárate se detiene en la importancia de reconocernos auténticos, de entender que la libertad también implica hacerse responsable de lo que se permite, porque aquello que se tolera termina por repetirse una y otra vez en nuestras relaciones, decisiones y experiencias cotidianas.

    Con un equilibrio entre humor y reflexión, que incluso roza el humor negro, la también modelo y locutora conecta de inmediato con el público, generando un espejo de la vida diaria. Durante dos horas, los asistentes serán parte de un espectáculo que no se limita a entretener, sino que se convierte en un ejercicio de autocrítica y aprendizaje.

    Alejandra Azcárate ofrece un show sarcásticamente divertido, conmovedor y frontal, que invita a reconstruirse en medio de la adversidad. Porque todos hemos vivido ese giro inesperado que nos cambió la vida para siempre, y ante ello solo quedan dos caminos: aferrarse a lo que no volverá a ser igual o levantarse con una nueva mirada.

    SOBRE EL AUTOR:
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

