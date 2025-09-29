Esto fue lo que hizo Pamela López tras filtrarse que Christian Cueva dejó casa donde vive con Pamela Franco por ella

La figura de Pamela López está nuevamente en el centro de la polémica, luego de que Norka Ascue, ex amiga de Pamela Franco, revelara que Christian Cueva abandonó la casa de la cantante para intentar reconquistar a la madre de sus hijos. Según Ascue, la decisión de ‘Aladino’ de alejarse de Franco habría estado motivada por su deseo de mejorar su relación con su expareja, lo que también afectó la venta de la mansión que ambos compartían en Trujillo. La propiedad, que había sido parte de sus sueños, no fue vendida, lo que generó más tensión entre Cueva y Franco, especialmente porque se trataba de una deuda significativa que el futbolista tenía con la cantante.

La reacción de Pamela López

Ante la conmoción por esta posible ruptura, muchos se preguntaron cómo Pamela López había reaccionado. Sin embargo, lejos de lanzar indirectas como suele hacer cuando la vinculan con Cueva, la animadora se mostró más tranquila y feliz con su vida actual. A través de sus redes sociales, López reapareció junto a sus tres hijos, disfrutando de un lunes familiar con Paul Michael, su actual pareja. La animadora se mostró más que estable y contenta, confirmando que no tiene intenciones de reconciliarse con Cueva.

"Yo me pongo a pensar y digo, en qué momento hice tantos hijos", comentó Paul Michael, mientras grababa a Pamela López y a sus pequeños, junto a otra niña, quien sería un pariente cercano. López lucía radiante de felicidad, disfrutando de un momento de estabilidad familiar, lejos de las controversias del pasado.

Christian Cueva le pidió a Pamela Franco mudarse a Ecuador