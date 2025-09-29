Wapa.pe
Cri Cri manda mensaje de perdón a Jefferson Farfán, pero su mamá lanza letal amenaza

Esto fue lo que hizo Pamela López tras filtrarse que Christian Cueva dejó casa donde vive con Pamela Franco por ella

Tras las impactantes revelaciones de Norka Ascue, sobre la última acción de Cueva para tratar de reconquistar a Pamela López, la empresaria tomó una inesperada reacción. 

    La figura de Pamela López está nuevamente en el centro de la polémica, luego de que Norka Ascue, ex amiga de Pamela Franco, revelara que Christian Cueva abandonó la casa de la cantante para intentar reconquistar a la madre de sus hijos. Según Ascue, la decisión de ‘Aladino’ de alejarse de Franco habría estado motivada por su deseo de mejorar su relación con su expareja, lo que también afectó la venta de la mansión que ambos compartían en Trujillo. La propiedad, que había sido parte de sus sueños, no fue vendida, lo que generó más tensión entre Cueva y Franco, especialmente porque se trataba de una deuda significativa que el futbolista tenía con la cantante.

    La reacción de Pamela López

    Ante la conmoción por esta posible ruptura, muchos se preguntaron cómo Pamela López había reaccionado. Sin embargo, lejos de lanzar indirectas como suele hacer cuando la vinculan con Cueva, la animadora se mostró más tranquila y feliz con su vida actual. A través de sus redes sociales, López reapareció junto a sus tres hijos, disfrutando de un lunes familiar con Paul Michael, su actual pareja. La animadora se mostró más que estable y contenta, confirmando que no tiene intenciones de reconciliarse con Cueva.

    "Yo me pongo a pensar y digo, en qué momento hice tantos hijos", comentó Paul Michael, mientras grababa a Pamela López y a sus pequeños, junto a otra niña, quien sería un pariente cercano. López lucía radiante de felicidad, disfrutando de un momento de estabilidad familiar, lejos de las controversias del pasado.

    Christian Cueva le pidió a Pamela Franco mudarse a Ecuador

    Por su parte, Pamela Franco reveló en una entrevista con La Chola Chabuca que Christian Cueva le había propuesto mudarse a Ecuador para vivir juntos y continuar fortaleciendo su relación. “Él fue la primera persona que me dijo: ‘Pamela, me gustaría que vinieras acá (Ecuador) y yo te voy a ayudar, para ser franca’”, comentó Franco, dejando claro que Cueva buscaba mantener cercana su relación tanto personal como profesionalmente. La cantante también comentó que Cueva le ofreció apoyo en su carrera y, en caso de mudarse, la posibilidad de presentarse en escenarios ecuatorianos.

    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

