Cri Cri manda mensaje de perdón a Jefferson Farfán, pero su mamá lanza letal amenaza: “Que la ley...”

El primo de Jefferson Farfán afirmó que lo perdona en lo personal, aunque no tiene intención de retomar el vínculo: “No lo quiero cerca”.

El pasado domingo 28 de setiembre, la tensión volvió a sentirse en el set de El Valor de la Verdad, cuando Christian “Cri Cri” Guadalupe, primo de Jefferson Farfán, enfrentó una de las preguntas más duras de la noche: “¿Te arrepientes de haber sido leal a Jefferson?”

Tras una pausa cargada de dramatismo, marcada por su respiración entrecortada y la música de fondo, respondió con firmeza: “No”. El polígrafo confirmó que decía la verdad, validando lo que parecía una contradicción en su relato: su lealtad hacia alguien que, según él mismo reconoció, no le correspondió de la misma manera.

“¿Te acusó Farfán de que estabas metido en drogas?”

“Siempre he sido leal y siempre voy a ser leal”, afirmó con determinación, recordando que, pese a discusiones o diferencias, nunca dejó de mantener ese compromiso con su primo. Sin embargo, Beto Ortiz insistió en cuestionarlo:

“Pero él a ti no”, le replicó el conductor, generando un momento de incomodidad. Christian, con un suspiro, aceptó que era “notorio” que Farfán no había sido leal. Ortiz fue más allá y le preguntó: “¿Por qué hizo algo así? ¿Abandonarte en esta situación? Y no solo abandonarte, sino echar más leña al fuego, decir que estabas en drogas. Solamente una persona que te odia hace algo así”.

Conmovido, Cri Cri respondió: “Pero no siento que me odia. No sé cómo podría explicarlo. No tengo explicación para ello”, dejando ver la herida emocional que aún lo marca.

Cecilia Guadalupe asegura que no perdonará a Jefferson y evalúa denunciarlo

En ese contexto, intervino la madre de Christian, doña Cecilia, con un mensaje contundente. Ante la consulta de Ortiz sobre si estaría dispuesta a perdonar a Farfán, fue tajante: “No. Definitivamente, no”. Con la voz entrecortada, recordó el sufrimiento que arrastra desde hace dos décadas: “Son veinte años. Veinte años deshecho. No podía, no podría”.

Añadió: “El daño ya está hecho, y sé que él no va a cambiar. Pero yo sí me he vuelto más dura. Quiero que la ley se encargue”. Aunque su hijo manifestó que no presentaría acciones legales, ella sí lo considera necesario, pues sostiene que el futbolista le causó un gran daño a su familia.

“Perdono, pero no quiero cercanía”

Finalmente, Ortiz preguntó directamente a Christian si estaría dispuesto a perdonar a su primo. Su respuesta fue clara, aunque con matices: “Perdonaría en el aspecto de que lo perdono, es ser humano, todos tienen errores, pero no me acercaría a él. Ya no estaría con él”.