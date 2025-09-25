Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Línea 1 del Metro de Lima alerta sobre colapso y anuncia alza de tarifas tras 14 años

Austin Palao habla sobre la relación oculta de su padre y su hermanita: "No tiene que ver conmigo"

Austin Palao evita hablar sobre su supuesta hermana menor de 7 años y deja el tema en manos de su padre Steve, quien ya emitió un comunicado negando acusaciones y defendiendo su rol como padre.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Austin Palao habla sobre la relación oculta de su padre y su hermanita: "No tiene que ver conmigo"
    El modelo no desea que le toquen el tema. | Composición Wapa.
    Austin Palao habla sobre la relación oculta de su padre y su hermanita: "No tiene que ver conmigo"

    El modelo y exchico reality fue abordado por las cámaras de Amor y fuego tras las revelaciones de Beatriz Cahua, quien asegura que su hija de 7 años es también descendiente de Steve Palao, padre de Austin. Sin embargo, lejos de entrar en detalles, el hermano de Said y Luciana Palao prefirió no dar declaraciones sobre el tema.

    La revelación de Beatriz Cahua

    El nombre de la menor salió a la luz hace algunas semanas, cuando Cahua contó que mantuvo un romance con Steve Palao y que de esa relación nació una niña. La mujer no dudó en cuestionar el rol del padre:

    wapa.pe

    LEE MÁS: Se acabó el amor: Marcelo Tinelli anuncia fin de su relación con Milett Figueroa y encienden rumores de romance con conductora

    “Su reacción no fue la correcta, dio a entender que me embaracé a propósito. Desde ahí solo ha visto a mi bebita dos veces”.

    Con estas declaraciones, la polémica se encendió en la familia Palao, que hasta ahora ha tratado de mantener silencio.

    Austin Palao rompe el silencio

    Durante un evento, Austin fue directamente consultado por la supuesta hermana menor. Sin rodeos, se desligó del asunto: “No voy a responder esos temas hermano, no es algo que tenga que ver conmigo en la actualidad. Tanto yo como mis hermanos ya somos adultos, tenemos 30. Es una respuesta que te puede dar mi papá, mas no yo”.

    El reportero insistió en conocer si Austin y sus hermanos habían conversado sobre el tema con su padre, pero el cantante fue tajante: “Ya respondí en otro medio, gracias”.

    Luego, abandonó el lugar sin dar más comentarios.

    Steve Palao responde en redes

    El 4 de agosto, Steve Palao decidió emitir un pronunciamiento formal en el que reconoció a la menor como su hija legal y negó las acusaciones de Cahua.

    “Soy padre legalmente reconocido de la menor. Cumplo con mis obligaciones como corresponde: brindo alimentos y cubro todas sus necesidades, conforme lo establece la ley”.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: ¿Se cancela 'El Valor de la Verdad' con el primo de Farfán? Se destapa la cláusula que le impediría hablar en TV

    Además, acusó a la madre de la niña de difundir versiones dañinas: “Lamento profundamente que se estén difundiendo afirmaciones maliciosas y alejadas de la realidad, que buscan dañar mi imagen y cuestionar mi rol como padre”.

    Un tema familiar en plena exposición mediática

    Mientras Steve busca dejar en claro que cumple con lo que exige la ley, Austin opta por no inmiscuirse en el conflicto. La controversia, sin embargo, ha puesto nuevamente a los Palao bajo la lupa mediática, generando comentarios y especulaciones sobre la dinámica familiar.

    SOBRE EL AUTOR:
    Austin Palao habla sobre la relación oculta de su padre y su hermanita: "No tiene que ver conmigo"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    La INSÓLITA REACCIÓN de hija de Marcelo Tinelli al enterarse de la SEPARACIÓN con Milett: "Gracias"

    Sabrina Rojas: Quién es la conductora vinculada a Tinelli tras terminar con Milett Figueroa

    ¿Se cancela 'El Valor de la Verdad' con el primo de Farfán? Se destapa la cláusula que le impediría hablar en TV

    Magaly Medina destapa la verdadera razón por la que María Pía habría continuado en ‘MQM’: "Hay que reconocer"

    Austin Palao habla sobre la relación oculta de su padre y su hermanita: "No tiene que ver conmigo"

    Lo más vistos en Farándula

    Maju Mantilla REAPARECE en redes tras post de Gustavo Salcedo que dedicó a su hija: “Quiero decirles que…”

    Pamela López se entera antes de aparición en vivo que Christian Cueva la denunció por maltrato psicológico

    ‘Vecino del 301' se refirió a quién es el VERDADERO padre del hijo mayor de Flor con Néstor Villanueva: “Voy a buscarlos”

    Amigo de Christian Rodríguez, productor vinculado con Maju Mantilla, rompe su silencio tras escándalo de infidelidad: "De cobardes"

    Filtran penoso video de las agresiones del esposo de Mariella Zanetti a Gamille Ode: "Mocosa..."

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;