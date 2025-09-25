Austin Palao habla sobre la relación oculta de su padre y su hermanita: "No tiene que ver conmigo"

Austin Palao evita hablar sobre su supuesta hermana menor de 7 años y deja el tema en manos de su padre Steve, quien ya emitió un comunicado negando acusaciones y defendiendo su rol como padre.

El modelo no desea que le toquen el tema. | Composición Wapa.

El modelo y exchico reality fue abordado por las cámaras de Amor y fuego tras las revelaciones de Beatriz Cahua, quien asegura que su hija de 7 años es también descendiente de Steve Palao, padre de Austin. Sin embargo, lejos de entrar en detalles, el hermano de Said y Luciana Palao prefirió no dar declaraciones sobre el tema.

La revelación de Beatriz Cahua

El nombre de la menor salió a la luz hace algunas semanas, cuando Cahua contó que mantuvo un romance con Steve Palao y que de esa relación nació una niña. La mujer no dudó en cuestionar el rol del padre:

“Su reacción no fue la correcta, dio a entender que me embaracé a propósito. Desde ahí solo ha visto a mi bebita dos veces”.

Con estas declaraciones, la polémica se encendió en la familia Palao, que hasta ahora ha tratado de mantener silencio.

Austin Palao rompe el silencio

Durante un evento, Austin fue directamente consultado por la supuesta hermana menor. Sin rodeos, se desligó del asunto: “No voy a responder esos temas hermano, no es algo que tenga que ver conmigo en la actualidad. Tanto yo como mis hermanos ya somos adultos, tenemos 30. Es una respuesta que te puede dar mi papá, mas no yo”.

El reportero insistió en conocer si Austin y sus hermanos habían conversado sobre el tema con su padre, pero el cantante fue tajante: “Ya respondí en otro medio, gracias”.

Luego, abandonó el lugar sin dar más comentarios.

Steve Palao responde en redes

El 4 de agosto, Steve Palao decidió emitir un pronunciamiento formal en el que reconoció a la menor como su hija legal y negó las acusaciones de Cahua.

“Soy padre legalmente reconocido de la menor. Cumplo con mis obligaciones como corresponde: brindo alimentos y cubro todas sus necesidades, conforme lo establece la ley”.

Además, acusó a la madre de la niña de difundir versiones dañinas: “Lamento profundamente que se estén difundiendo afirmaciones maliciosas y alejadas de la realidad, que buscan dañar mi imagen y cuestionar mi rol como padre”.

Un tema familiar en plena exposición mediática