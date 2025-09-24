Jean Paul Strauss incómodo porque le siguen recordando relación con Janet Barboza y dinero que le debe

Jean Paul Strauss confesó cómo la fe lo transformó tras la muerte de su padre y confirmó el fin de su matrimonio. “Me perdoné para vivir en paz”, aseguró.

Jean Paul Strauss rompió el silencio sobre los momentos más duros de su vida y cómo la fe lo llevó a encontrar paz. El cantante confesó que los errores cometidos en el pasado marcaron su historia, pero asegura que su vida dio un giro radical tras acercarse a Dios.

Jean Paul comentó que se acercó más a Dios

El intérprete recordó que la pérdida de su padre fue un punto de quiebre en su vida. “Quizás no lo van a entender, pero el día que mi padre partió, hace ocho años, conocí a Dios y todo en mí cambió, me perdoné para vivir en paz”, relató emocionado.

A pesar de que su nombre suele ser mencionado en televisión, ya sea por antiguas deudas o su relación con Janet Barboza, Strauss afirma que aprendió a sobrellevarlo.

“Claro que duele, pero aprendí a lidiar y guardar silencio, que es lo más sabio. Si revisas, en los últimos diez años no vas a encontrar ningún comentario mío. A todos les deseo lo mejor para que puedan encontrar la paz en sus vidas”, explicó.

Jean Paul confirma el fin de su matrimonio

A través de un comunicado en sus redes sociales, el artista también sorprendió al revelar que ya no está casado.

“Quiero compartir con ustedes una parte importante de mi vida personal. Hace ya casi dos años tomé la decisión de separarme de mi esposa”, escribió Strauss.

El músico evitó dar mayores explicaciones, aunque reconoció que fue una decisión difícil: “No fue algo que yo hubiese querido en mi corazón, pero diferentes circunstancias y situaciones me llevaron a no tener otra opción que asumir este camino”.

El cantante hizo un pedido especial a sus seguidores

Jean Paul Strauss recalcó que su fe lo sostiene en este momento y que no necesita justificar su vida personal ante nadie.

“Si a alguien le debo una explicación es únicamente a él (Dios) y en esa relación de fe y obediencia me sostengo cada día”, expresó.