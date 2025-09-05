Fiorella Rodríguez pasó por un momento de “tensión” cuando habló de su relación con su novio con Magaly Medina.

Fiorella Rodríguez ‘ENFURECIÓ’ EN VIVO contra Magaly por hablar de su físico delante de su novio 20 años menor | Créditos: Composición Wapa | Fuente: ATV / América / Difusión

Fiorella Rodríguez e Iván Micol, su pareja 21 años menor, fueron invitados a Magaly TV: La Firme para contar detalles de su historia de amor, que nació en redes sociales y que pronto los llevará al altar con una boda en España y otra en Perú. Sin embargo, lo que parecía ser una entrevista romántica tomó otro rumbo cuando Magaly Medina lanzó comentarios punzantes que incomodaron a la exconductora.

Magaly cuestiona a Iván Micol y Fiorella responde en vivo

Mientras la pareja relataba cómo se conocieron y el flechazo inmediato que sintieron pese a la diferencia de edad, Magaly interrumpió con preguntas directas para el joven español. "¿Tú cómo descubres desde España a Fiorella Rodríguez, una peruana?", preguntó la periodista. Iván respondió con naturalidad: "Porque como nuestros perfiles son similares de moda y me salió su publicación y dije 'uy, qué guapa'".

La situación se tornó tensa cuando Magaly insinuó que Fiorella podría usar filtros en redes y no lucir igual en persona. “A veces cuando uno usa un filtrito por ahí después cuando te conocen en persona”, comentó Medina. Ante ello, Rodríguez reaccionó de inmediato: “Pero me estás mirando de cerca compañera. ¡Tan acabada no estoy, qué te pasa! Tengo lo mío compañera, tengo mi gracia”.

Incluso antes, ya había respondido con picardía: "Tengo lo mío compañera, qué te pasa, yo tengo lo mío". Aunque Magaly aseguró que no era burla, reconoció que actualmente Fiorella luce mejor que en la época en la que ambas coincidieron en Latina. La actriz cerró con firmeza: “Yo en Latina, fuera de la tina, la ducha, donde caiga, caigo parada. Tengo mi gracia y mi picardía constructiva”. Mientras tanto, Iván prefirió mantenerse al margen y solo reír ante el cruce.

Cómo nació el romance de Fiorella Rodríguez e Iván Micol

La relación entre Fiorella, de 50 años, e Iván, de 29, se hizo pública en agosto de 2022, cuando la presentadora compartió fotos junto a él en Instagram. Desde entonces, la pareja atrajo la atención de los medios y generó comentarios por la diferencia de edad.

En entrevistas, Fiorella confesó que fue Iván quien dio el primer paso al enviarle un mensaje en redes sociales, lo que dio inicio a semanas de conversaciones que terminaron en una fuerte conexión. Meses después, durante un viaje laboral a España, la actriz decidió conocerlo en persona y el encuentro fue un flechazo inmediato.