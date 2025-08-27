Magaly Medina criticó a Gisela Valcárcel tras sus declaraciones sobre el respaldo del país. La conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ calificó sus comentarios de “soberbia”.

La conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ reaccionó con dureza luego de que Gisela Valcárcel afirmara en un en vivo que todo el país la respalda. Tras las recientes declaraciones de la exconductora, quien aseguró contar con el apoyo de todo el Perú, la periodista lanzó fuertes críticas. Para Magaly Medina, la empresaria de televisión estaría despegada de la realidad y viviendo en una burbuja.

Magaly Medina ‘cuadra’ a Gisela Valcárcel

Luego de que Gisela Valcárcel asegurara en su transmisión en vivo que cuenta con el respaldo de todo el Perú, al supuestamente no permitírsele la entrada a América TV, Magaly Medina reaccionó al escucharla y tildó de "soberbia" a la empresaria.

"¿Cuándo has tenido a este país? Eso es de una soberbia tremenda. ¿En qué planeta vives, Gisela? Aterriza un poco, ni siquiera estás en la televisión, no eres presidente de este país, tú no nos lotizaste a todos los peruanos y nos declaraste colonos de tu reino, esta no es una monarquía donde tú eres la reina", dijo la popular 'Urraca' con evidente molestia.

"Te has creído eso que te dicen en redes y que tus fans te dicen: 'La única reina de la tele' ¡No hay que creerse esa cochinada! No somos reina de nada, somos reinas sin corona de nuestras casas, de nuestras familias, seguramente", sostuvo.

"Reina de mis perros, reina de mi marido, pero reina de un país entero ¡no lo soy! No hay reinas acá, ¿Qué somos? Más terrenales no podemos ser, alucinándonos reina", añadió Medina cuadrando a su rival televisiva.

América TV desmiente a Gisela Valcárcel y aclara polémica por ingreso a sus instalaciones

El enfrentamiento mediático entre Gisela Valcárcel y América Televisión continúa generando debate. La conductora sorprendió a sus seguidores al afirmar en un live de TikTok que no la dejaron entrar al canal el martes 26 de agosto. Sin embargo, la televisora salió al frente con un comunicado oficial para dar su versión de los hechos.

De acuerdo con la empresa, nunca se le prohibió el ingreso a la popular ‘Señito’. Por el contrario, indicaron que su participación estaba programada, aunque se decidió reprogramarla por un tema administrativo.

“Estaba prevista su participación; la cual se pidió reprogramar debido a que en días previos se transmitió una promoción de un negocio de su productora sin autorización. El acuerdo comercial que nos une a GV Producciones establece un orden y protocolo para cualquier presentación comercial, que debía ser cumplido. En ningún momento se prohibió su ingreso”, señalaron.

El canal explicó que los inconvenientes surgieron porque no se respetaron los protocolos acordados previamente, lo que generó el malestar de Valcárcel. Además, aclararon que fue la misma conductora quien interrumpió la transmisión del programa de su hija.

“Fue la propia Gisela Valcárcel quien, dentro del set, decidió unilateralmente levantar el programa que se transmitía en vivo, quebrando obligaciones contractuales”, agregaron.

Finalmente, América Televisión subrayó que mantiene respeto por la trayectoria de la empresaria y aseguró estar dispuesto a dejar atrás el impase.