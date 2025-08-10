Wapa.pe
Allison Pastor sorprende al revelar su verdadera edad y cuántos años le lleva Erick Elera: "Imposible"

Allison Pastor sorprende al revelar su verdadera edad y cuántos años le lleva Erick Elera: “Imposible”

Allison Pastor sorprendió a sus seguidores al revelar su edad real en un video de TikTok, donde también expuso la diferencia de años con Erick Elera.

    Allison Pastor sorprende al revelar su verdadera edad y cuántos años le lleva Erick Elera: “Imposible”
    Allison Pastor sorprende al revelar su verdadera edad y cuántos años le lleva Erick Elera: “Imposible”

    Allison Pastor sorprendió a sus seguidores al revelar su verdadera edad y la diferencia de años que la separa de Erick Elera. La confesión se dio en un video de TikTok que rápidamente se volvió tendencia. La actriz y el popular actor de ‘Al fondo hay sitio’ protagonizaron un momento que encendió las redes sociales y los usuarios no tardaron en reaccionar con asombro y comentarios sobre su apariencia.

    Allison Pastor impacta al revelar su edad y cuántos años le lleva Erick Elera

    Allison Pastor sorprendió al revelar en su cuenta de TikTok cuál es su edad real y cuántos años tiene Erick Elera. "En la actualidad, ¿Cuántos años tienes tú y Erick?", le preguntó uno de sus seguidores y ella no dudó en responder.

    "Yo voy a cumplir 30 ¿y tú mi amor?", dijo causando gran sorpresa entre sus seguidores. "Yo voy a cumplir..." dijo Erick negándose a decir su edad real, pero Pastor lo expuso: "¡42! ¡Dilo! 42", comentó entre risas y añadió: "No parece, mi esposito".

    Los comentarios no se hicieron esperar por parte de usuarios en las redes sociales que dudaron de la edad de Allison, asegurando que no aparentaba tener la edad que decía tener y destacando que incluso parecía mayor que el actor de ‘Al fondo hay sitio’.

    "No pareces de 30", "Pensé que tenía más y Erick no parece de esa edad", "Pero ella parece mayor", "Pensé que era al revés", "Imposible", "Pensé que estaba por los 40", "Erick se ve más joven", "¿30? Yo pensé que Allison tenía 35, por ahí. Se ve joven, Erick, le está robando la juventud", "Creí que tenía 37 años y que Erick tenía 35", "Parece que ella era la mayor", se lee en los comentarios.

    Así fue el primer encuentro entre Allison Pastor y Erick Elera que marcó el inicio de su historia de amor

    Allison Pastor recordó entre risas que su historia de amor con Erick Elera no comenzó con un flechazo inmediato, sino con varios “no” de su parte. La modelo explicó que se conocieron en los sets de Al fondo hay sitio, cuando ella recién empezaba en la actuación y él ya era reconocido por su papel de “Joel”. En ese tiempo apenas intercambiaban algunas palabras por temas de trabajo.

    La primera vez que Erick intentó acercarse fue pidiéndole su número con la excusa de un proyecto. “Él estaba esperándome y me pidió mi número (para un trabajo). Al ratito me escribe: ‘¿Quieres que te jale? He venido con mi carro’ y yo le dije que no. Lo choteé, me acuerdo. Lo paraba dejando en visto al pobre”, relató divertida.

    Durante dos años, la historia quedó en pausa. Solo se saludaban en grabaciones o coincidencias laborales. Pero todo cambió en el cumpleaños 21 de Allison, cuando organizó una gran fiesta e incluyó a Erick en la lista de invitados.

    Él llegó acompañado de un amigo de la serie y, desde el primer momento, buscó la manera de conversar con ella. “Hice un evento para mi cumpleaños y mandé a todos mis contactos y uno de ellos era Erick (...) y cuenta un amigo de él que Erick dijo: ‘aquí es, y si me hace caso, cuelgo los chimpunes’”, recordó.

    Esa noche, entre risas y conversaciones, descubrieron que tenían mucho en común. “Ese día la pasamos super bien, hicimos clic la verdad. Toda la noche hablamos, conversamos, la pasamos muy bien. Comenzamos a salir más y estuvimos”, concluyó.

