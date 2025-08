“Tuve a mi bebé y no lo logré (…) yo tenía problemas con el agarre de mi bebé que no logré solucionar, así que la manera que encontré para seguir dándole mi leche fue extrayéndomela, que era un chambonazo” , relató.

La también creadora de contenido recordó que, incluso antes de quedar embarazada, soñaba con poder dar de lactar. No obstante, al momento del nacimiento de su pequeña el 30 de septiembre de 2023, se enfrentó a una realidad distinta que la llevó a buscar alternativas igual de comprometidas.

“Mis pobres pechos me pedían auxilio de la chamba a la que los tenía sometidos, era un gran esfuerzo, logré hacerlo hasta los 9 meses a punta de sangre, sudor y lágrimas. Mi bebé está por cumplir 2 años, tenemos una conexión mágica” , aseguró.

Consciente de que muchas mujeres atraviesan situaciones similares, Doris Fundichely aprovechó su testimonio para dejar un mensaje alentador y empático. Recalcó que no todas las experiencias maternas son iguales y que el amor se construye de múltiples maneras.

“Probablemente, en la lactancia también se genera otro sentimiento, me imagino, la miradita, lo que sea, pero hay otras maneras de crear una conexión, no es tan terrible”, mencionó.

Finalmente, alentó a las mamás primerizas a no dejarse presionar por los estándares sociales: “Si quieres tener un bebé y estás en el proceso de la lactancia y no te ha ligado, no te sientas mal, o sea, vas a poder tener una relación y un vínculo con tu hijo que va más allá de las palabras”.