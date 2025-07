Alejandra Baigorria no ocultó su molestia con Said Palao, lo que llevó al integrante de reality a buscar el apoyo de sus hermanas, Gloria y Lorelein Palao, con la esperanza de que pudieran tranquilizar a su esposa y mediar en la discusión. Sin embargo, la empresaria no reaccionó bien y, visiblemente molesta, les pidió que se alejaran del vehículo donde se encontraba. “Váyanse, pues. Said sabe que no me gustan esas cosas”, expresó con firmeza.

El conflicto se originó cuando Said intentó convencer a Alejandra para que lo acompañara a grabar un video en un cementerio, como se mostró en el último episodio del reality en YouTube ‘Los Palao’. La propuesta no fue bien recibida por Baigorria, quien rechazó tajantemente participar en la filmación, argumentando que no se siente cómoda con ese tipo de actividades.

Alejandra rechaza mediación de las hermanas de Said Palao

Cuando las hermanas de Said intentaron hablar con Alejandra para calmarla y entender su disgusto, ella reaccionó con firmeza y les pidió que se retiraran. “¡Váyanse, pues! Said sabe que no me gustan esas cosas. Yo lo apoyo en todo, pero eso no. No hay manera. Soy muy sensible y me asusto fácil, me puede dar algo ahí mismo. (…) Yo mando a la conch#$%”, dijo indignada, mientras Gloria y Lorelein no pudieron evitar reírse.

Baigorria también explicó cómo Said la engañó para llevarla al lugar. “Said me dijo que íbamos a salir a comer y hacer algo en familia, y terminó trayéndome a un cementerio. Esta noche duerme en el sillón”, advirtió con molestia.

A pesar de su negativa inicial, las hermanas Palao finalmente lograron convencer a Alejandra para que participara brevemente en la grabación que se realizó en el cementerio.

Said Palao se disculpa con Alejandra Baigorria por reto en ‘Los Palao’

En otro momento del reality, Lorelein retó a Said Palao a vestirse de mujer y salir así a la calle. Aunque la escena provocó risas, Said anticipó la posible reacción de Alejandra y no dudó en disculparse públicamente.