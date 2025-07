Luigui Carbajal ‘abandona’ proyecto con Xiomy Kanashiro: “El tiempo libre quiero aprovecharlo en casa”

El cantante Luigui Carbajal decidió ya no protagonizar una obra teatral con Xiomy Kanashiro , así como lo había revelado semanas atrás.

“Por mi lado, no creo (que se dé) porque estoy muy agotado. Estoy en la radio, en ‘La casa de la comedia’, con la música y hacer algo adicional, muero. El tiempo libre que me queda lo tengo que aprovechar en mi casa, no quiero pecar de angurriento”, manifestó.