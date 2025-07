El tarotista conocido como ‘ Maestro Teo’ dejó a todos en shock al exponer lo que, según él, serían las verdaderas razones por las que Christian Cueva aún no ha formalizado su divorcio con Pamela López , a pesar de llevar más de un año separados. En medio de esta controversia, el futbolista volvió a hacer ruido en redes sociales con un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a la madre de sus hijos.

Luego de ser tendencia por las supuestas razones que le impiden firmar su divorcio y por las complicaciones médicas que enfrenta actualmente en el club Emelec, el jugador decidió expresarse a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió un mensaje que no pasó desapercibido.

“Eso es lo que ellos dicen. Yo juego para el que se levanta a las 5 a.m y no cobra ni un p*** dólar”, escribió el exfutbolista de Cienciano, dejando entrever que no le afectan las críticas que recibe desde distintos frentes.