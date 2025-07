La historia entre Pamela López y Christian Cueva parece no tener final, y en medio de nuevas especulaciones sobre por qué aún no firman el divorcio, surgió una fuerte revelación. Según el tarotista Maestro Teo, el futbolista no estaría dispuesto a soltar por completo a su aún esposa, no por amor ni por dinero, sino por una especie de revancha emocional.