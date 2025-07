Fabiana López, hija de Pamela, “sufre en silencio” y revela insólita medida para ganar dinero

A través de su cuenta de Instagram, Fabiana compartió un video donde aparece abrazando un peluche sobre su cama, mientras observa con nostalgia algunas prendas que ya no puede usar. "No puedo soltarlo, solo me lo puse una vez", dice mientras revisa un blazer, un pantalón Dsquared2 que ya no le queda bien, y varias carteras que la hacen dudar.