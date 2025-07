Melissa Klug y Darinka Ramírez , dos de las mujeres más mediáticas vinculadas al pasado amoroso de Jefferson Farfán , sorprendieron a todos al aparecer juntas públicamente. Las ex del futbolista dejaron atrás cualquier especulación de enemistad y unieron fuerzas para un nuevo proyecto. La inesperada alianza fue difundida por Instarándula y ‘Amor y Fuego’.

Las figuras femeninas, que en su momento compartieron vínculo sentimental con el popular '10' de la selección peruana, y que son madres de 3 de los hijos del exjugador, fueron vistas colaborando en un mismo proyecto. Pese a las especulaciones sobre una posible rivalidad, la realidad fue muy distinta: ambas posaron juntas con total naturalidad, dejando claro que no existe ningún tipo de enfrentamiento entre ellas.

Esta sorpresiva “alianza” entre Melissa y Darinka ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en reaccionar por la madurez mostrada por ambas. ¿Será el inicio de una nueva etapa mediática para las ex de la ‘Foquita’?

Darinka Ramírez contó detalles poco conocidos de su relación con Jefferson Farfán. En una pasada entrevista con el programa 'Magaly TV: La Firme', la joven modelo confesó que, aunque no mantenían una relación formal, el vínculo con el exfutbolista incluía encuentros íntimos cada vez que él acudía a su casa para visitar a su hija.

“Cuando le reclamaba, él me decía que era 'enferma' y que debía ir al psicólogo. Después de cada discusión, parecía que todo se solucionaba, pero la situación volvía a repetirse”, comentó Darinka, dejando entrever que el desgaste emocional era recurrente.

La modelo también reveló que en uno de esos momentos de conflicto, al cuestionarle la naturaleza de su relación, Farfán respondió de manera tajante: “Volví a reclamarle por la intimidad que teníamos, y él me respondió que no quería repetir los mismos patrones que había tenido con Melissa”. Esta frase fue interpretada como una comparación directa con su ex pareja Melissa Klug, con quien mantuvo una relación mediática y complicada.