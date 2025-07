La reconocida cantante criolla Eva Ayllón abrió una puerta a una de las facetas más dolorosas de su vida: el distanciamiento con su hijo Francisco García Ayllón . La intérprete dejó entrever que no está dispuesta a retomar lazos con su hijo, reflejando una mezcla de resignación y decepción ante una situación que no imaginó vivir.

Ayllón no esquivó el tema y expresó su decepción con una dura reflexión sobre la maternidad. “Tus hijos son una lotería. Tú no sabes cómo te llegan. Yo pensé que Francisco era Ayllón por ciento y me doy cuenta que es muy García (el padre que lo negó)”, afirmó con evidente tristeza.