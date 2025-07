La reciente emisión del pódcast Doble Sentido generó un terremoto mediático en el universo de Esto es Guerra. Esta vez, Onelia Molina quedó en el centro del escándalo tras difundirse un audio donde expresa abiertamente su atracción por Patricio Parodi . La confesión dejó en shock tanto a los fans como al propio guerrero, quien no ocultó su incomodidad ante semejante revelación.

"¿Entonces no dijiste eso?" , fue la pregunta que lanzó Patricio a Onelia entre risas nerviosas, intentando digerir lo que acababa de escuchar. Aunque trató de tomárselo con humor, su expresión dejaba ver que el momento fue más que incómodo.

La también ex de Mario Irivarren no se quedó callada tras la filtración. Desde su espacio en YouTube, Onelia ofreció su versión de los hechos y apuntó directamente contra Piero Arenas, a quien responsabilizó por exponer una conversación privada sin su consentimiento.

Durante su descargo, Onelia también narró un episodio vivido en una fiesta, donde Parodi, aparentemente mareado tras consumir alcohol, habría necesitado ayuda. “Él me dijo que simplemente había tomado dos vasos de whisky y que se sentía como ‘pepeado’”, relató.

Al notar que Patricio no estaba donde lo había dejado, Onelia entró en alerta y salió a buscarlo. Fue entonces cuando se encontró con Piero Arenas, quien le soltó sin filtro: “Está hecho concha”. Esa frase selló un nuevo conflicto entre los exchicos reality, pues para Molina, esa conversación no debía haberse hecho pública.

Lejos de eludir las tensiones, Onelia también aprovechó para aclarar su postura ante las críticas y reafirmar su carácter: “Yo le dije, ‘¿sabes qué? A mí no me vas a venir a hablar de esa manera’” , enfatizó, marcando límites claros en su entorno cercano.

Mientras tanto, Parodi ha preferido no ahondar en la polémica. Consultado por la prensa, simplemente comentó que no esperaba escuchar algo así y decidió no alimentar más la controversia.