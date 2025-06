Sin embargo, recientemente, el productor estadounidense rompió su silencio en una entrevista para el pódcast de Verónica Linares y, por primera vez, contó su versión. "Detrás de cámaras no hubo nada irrespetuoso (…) Salió en el momento, no era coordinado", señaló al referirse a la química que compartían.

"No, de pronto fue, ni 'flirteo', fue un 'flirting'. Relación, menos. 'Flirting'. Éramos (una 'relación') para las cámaras, de pronto para las cámaras. Pero, detrás de las cámaras nunca hubo nada irrespetuoso ni nada, nunca jamás", respondió el productor.

También explicó que la aparente conexión que mostraban frente a las cámaras no fue algo premeditado, sino que surgió de manera natural. No obstante, admitió que ciertas declaraciones suyas provocaron algunos desacuerdos que pudieron resolver rápidamente. "No era coordinado y, la verdad, es que cuando se apagaban las cámaras era '¿por qué tú dijiste eso?'. Era una cosa así (los reclamos de Yahaira). Salió a las cámaras, somos dos actores frustrados", concluyó Sergio George.