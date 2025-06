Lady Guillén ROMPE SU SILENCIO y confiesa si se separó de su ESPOSO tras duro momento

¿Qué llevó a Lady Guillén a alejarse de la televisión?

Lejos de tratarse de una crisis sentimental, Lady explicó que enfrentó un momento personal muy delicado. “Todas las personas se han preocupado, me han escrito y me han dicho, ‘¿estás bien?’, y yo he estado en un retiro espiritual, porque he estado en un tema muy complicado, emocional”, comentó.