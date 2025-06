Vania Bludau rompió su silencio tras filtrarse una comprometedora imagen abrazando a Mario Irivarren en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. La integrante de ‘Esto es Guerra’ se sinceró sobre su ‘encuentro’ con el chico reality y aseguró que ni siquiera recordaba este momento con su expareja.

Vania Bludau se pronuncia tras imagen con Mario Irivarren

Vania Bludau rompió el silencio luego de que se viralizara una fotografía suya abrazando a Mario Irivarren en plena boda. Abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’, la exchica reality reaccionó con humor al recordar el momento, asegurando que apenas tenía noción de lo ocurrido.

Aunque evitó dar detalles sobre la conversación que mantuvo con su expareja, dejó claro que fue un intercambio breve y sin mayor trascendencia. La modelo restó importancia al tema, dejando en claro que no hubo ningún tipo de reencuentro emocional ni algo fuera de lo común.

“Me voy a reír. No es un abrazo, mira la cara de autogol que tiene (Mario). Mira, realmente no me acuerdo qué se conversó. Yo recuerdo algo, pero no lo puedo mencionar, es tema de él. Yo realmente no tengo la culpa de nada, sé que no soy culpable de que hayan terminado y me da risa todos los comentarios que puedan haber”, dijo en un inicio.

“Ni siquiera me había acordado que me había colgado de este. Los protagonistas son ellos, yo creo que por ahí salgo sobrando, pero creo que ellos no van a hablar del por qué terminaron ni en qué momento terminaron, están tergiversando las cosas”, añadió.

Onelia Molina reacciona a abrazo de Vania Bludau con Mario Irivarren

La odontóloga arequipeña Onelia Molina fue consultada ante las cámaras de ‘América Espectáculos’ acerca de la fotografía que se viralizó en redes sociales de su expareja abrazando a Vania Bludau.