La cantante fue consultada sobre si acompañaría a ‘Aladino’ a Ecuador, y al ser preguntada por una supuesta traición en distancia, respondió con cautela: “Yo no creo en ningún dicho, veo mi realidad. Si algo pasa, pasará cerca o lejos. Mi tranquilidad, mi estabilidad emocional no se la voy a dejar en manos de nadie”. Así, enfatizó que confía en lo que están viviendo sin dejarse llevar por rumores.

Pamela agregó que se siente enfocada en sus proyectos y en su equilibrio emocional : “Yo estoy actuando chévere, enfocada en lo mío y si la otra persona […] bacán, y si no, también”, reafirmando que su bienestar personal no dependerá de rumores o acciones ajenas.

Franco añadió que prefiere no profundizar en el conflicto para evitar involucrar a los menores: “No quiero ahondar en el tema porque en medio hay niños, nunca lo he hecho, no lo voy a hacer. Con esa respuesta, […] lo que se ha dicho no tiene lugar”.