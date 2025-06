Pamela Franco no se quedó callada y respondió con todo a Christian Domínguez , luego de que él se elogiara a sí mismo como padre tras sentirse aludido por un comentario de la cantante. Aunque ella reaccionó con aparente sarcasmo al "aplaudirlo", también se mostró sorprendida por su actitud y no dudó en lanzar un fuerte calificativo al exponer el tipo de conversaciones que mantiene con él en su celular.

"Acá no hay guerra, nunca ha habido guerra ni siquiera al segundo que me engañó. Por último, si el señor dice que le molesta que no entiendo por qué, porque la verdad, es más, cuando en la radio me preguntaron, le dije que los dos tenemos el trabajo complicado porque trabajamos en lo mismo. Tengo mi celular y no veo ningún reclamo" , agregó.

"Cuando alguien siente algo, creo que no lo dice en cámaras. Por último, si me equivocara y dijera algo que le incomode. El señor como quiere la fiesta en paz y es un hombre feliz. Agarra (tomando su teléfono) 'Pamela, ¿qué pasa? ¿hay algún problema? No tengo nada, durante todo este tiempo nunca me ha reclamado nada, no me ha dicho nada. ¿Te gusta la cámara? ¿Soy yo, eres tú? Seamos felices", enfatizó la pareja de Cueva.