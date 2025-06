Magaly denunciaría a youtuber 'Chiquiwilo' por copiar su canción del 'chismefono': "Y se llaman creativos"

Ante esto, el youtuber no dudó en responderle a la 'Urraca'. "Primero APDAYC y ahora Magaly. Mañana hay show, yo me entrego" , dijo el popular 'Chiquiwilo' en su cuenta de Instagram, anunciando que hablará de este tema el miércoles 4 en su canal de YouTube.

Esta no es la primera vez que el youtuber habla de Magaly Medina. En una entrevista pasada con el 'Flaco' Granda, dijo que el programa de la conductora usaba su contenido para emitirlo en televisión sin darle el crédito correspondiente.

"Buen tiempo agarró contenido mío cuando hacía entrevistas. Semanalmente, usaba mis imágenes y no ponía fuente. Esa doble moral de Magaly no me cuadra", indicó.