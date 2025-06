Jhazmín Gutarra, esposa de Dilbert Aguilar, está en el ojo de la tormenta. Nuevas revelaciones salen a la luz, esta vez de un exvocalista de la orquesta del cantante, quien asegura haber tenido una aventura con la bailarina, que no terminó nada bien.

Exvocalista de orquesta de Dilbert Aguilar ‘echa’ a Jhazmín Gutarra

José López, cantante y exintegrante de Dilbert Aguilar y su Orquesta La Tribu, reveló una supuesta infidelidad de Jhazmín Gutarra años atrás, que no habría terminado bien, pues al Dilbert enterarse de esto, se habría molestado.

Y es que, según el músico, este le contó a uno de sus compañeros de la agrupación que había mantenido relaciones íntimas con Gutarra y así le contaron a Aguilar. “Le dije: ‘Si supieras quién se co…a su mujer’, le dije así, entonces ahí empieza todo (…) le cuentan, le muestran y Dilbert me llama. Ahí me amenazó: ‘Te cag…co…¿Quién chu…eres tú huev…? A ver, dime, ¿Qué ha pasado con Jhazmín? Dime, pe…huev…No me dejaba hablar”, relató.

Luego de que el ‘Pequeño gigante de la cumbia’ se enterara de todo, Jhazmín le escribió para reclamarle el haber contado de su relación: “¿Por qué le tuviste que decir? No me siento bien (…) Me dijo: ‘¿Por qué hablas? ¿Por qué le dijiste de nosotros? Mira, me dice: ‘Yo ahorita me voy a ir de acá, no puedo más. Te llamo más tarde, por favor’. Yo le puse: ‘Jajaja’’”, añadió.

“Me dijo: ‘No hables nada, José. Yo te voy a depositar una plata, quédate callado’. Cuando de mí estaba hablando ella que yo le estaba cobrando a ella y es por eso que yo paso a ser como el extorsionador o el pata que le sacaba plata a ella. 5 mil soles me depositó y ella dijo: ‘Yo no he tenido ningún romance con él, Dilbert. Sino que él me amenazaba que nos iba a hacer daño, que le iba a hacer daño a mi familia’. Y yo: ‘¿Qué?’”, comentó indignado.