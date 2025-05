La noche se tornó tensa y reveladora en el set de El valor de la verdad , cuando Ducelia Echevarría, reconocida figura de la televisión y modelo oriunda de Oxapampa, decidió contar su verdad sin filtros. Sentada frente a Beto Ortiz y con el botón rojo en la mesa, Ducelia no solo enfrentó su pasado, sino que también sorprendió a la audiencia con una de sus confesiones más fuertes: sí, agredió físicamente a Said Palao.

Conocida por su carácter explosivo y su paso polémico por los realities de competencia, la ex chica reality no esquivó la pregunta directa del conductor del programa. En medio de un ambiente cargado de tensión, Ducelia admitió que perdió el control en una discusión con Said Palao, actual esposo de Alejandra Baigorria, en un episodio que hasta ahora se había mantenido en rumores y especulaciones.