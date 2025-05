Entre las figuras mencionadas estuvieron Pamela Franco y Pamela López , quienes vivieron experiencias muy distintas. Medina no perdió la oportunidad de resaltar lo que, a su parecer, fue un fin de semana marcado por contrastes para ambas.

“Lo que a mí me asombra es ver un show de Pamela Franco que se había puesto de moda, ahora así, sin gente, todo vacío, bien raro. Yo creo que de repente, quién sabe, cuidado, Cueva, tanta cosa, ya de repente está perdiendo”, comentó, sugiriendo que el interés del público por la cantante podría estar disminuyendo.

“La gente se cansó de tanto azúcar, de tanta miel y sobre todo se ha cansado de estas peleas tan feas entre Cueva y Pamela López, porque finalmente hay unos niños de por medio con los que él no se está portando bien”, señaló la conductora, mostrando preocupación por los menores involucrados en el conflicto.

“En las relaciones realmente las cosas no se rompen por terceras personas, las cosas se rompen cuando no hay amor, cuando no hay respeto, cuando hay tantas faltas como las que tuvieron ellos”, expresó Medina.